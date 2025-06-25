https://1prime.ru/20250625/orban-858883982.html
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза
Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:03+0300
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Наибольшая угроза для Европы? Потеря конкурентоспособности. Это реальная угроза. Реальная угроза лежит не в сфере безопасности, это экономика и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле. Это наша проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. Венгерский премьер также сказал, что считает Россию "недостаточно сильной, чтобы представлять реальную угрозу" для альянса. Вице-президент США Джей ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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европа, венгрия, гаага, виктор орбан, джей ди вэнс, ес
Политика, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Гаага, Виктор Орбан, Джей Ди Вэнс, ЕС
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза
Орбан назвал потерю конкурентоспособности главной реальной угрозой для Евросоюза
ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Наибольшая угроза для Европы? Потеря конкурентоспособности. Это реальная угроза. Реальная угроза лежит не в сфере безопасности, это экономика и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле. Это наша проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге.
Венгерский премьер также сказал, что считает Россию "недостаточно сильной, чтобы представлять реальную угрозу" для альянса.
Вице-президент США Джей ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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