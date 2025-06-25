https://1prime.ru/20250625/orban-858883982.html

"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза

"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза

Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:03+0300

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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Наибольшая угроза для Европы? Потеря конкурентоспособности. Это реальная угроза. Реальная угроза лежит не в сфере безопасности, это экономика и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле. Это наша проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. Венгерский премьер также сказал, что считает Россию "недостаточно сильной, чтобы представлять реальную угрозу" для альянса. Вице-президент США Джей ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

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европа, венгрия, гаага, виктор орбан, джей ди вэнс, ес