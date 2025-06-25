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"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/orban-858883982.html
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза
Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:03+0300
2025-06-25T12:03+0300
политика
европа
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Наибольшая угроза для Европы? Потеря конкурентоспособности. Это реальная угроза. Реальная угроза лежит не в сфере безопасности, это экономика и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле. Это наша проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. Венгерский премьер также сказал, что считает Россию "недостаточно сильной, чтобы представлять реальную угрозу" для альянса. Вице-президент США Джей ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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европа, венгрия, гаага, виктор орбан, джей ди вэнс, ес
Политика, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Гаага, Виктор Орбан, Джей Ди Вэнс, ЕС
12:03 25.06.2025
 
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза

Орбан назвал потерю конкурентоспособности главной реальной угрозой для Евросоюза

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Главной реальной угрозой для Евросоюза является потеря конкурентоспособности, а не риски безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Наибольшая угроза для Европы? Потеря конкурентоспособности. Это реальная угроза. Реальная угроза лежит не в сфере безопасности, это экономика и потеря нашей конкурентоспособности в мировой торговле. Это наша проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге.
Венгерский премьер также сказал, что считает Россию "недостаточно сильной, чтобы представлять реальную угрозу" для альянса.
Вице-президент США Джей ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Орбан рассказал, кто отказался сидеть с Зеленским на саммите НАТО
Вчера, 23:27
 
ПолитикаЕВРОПАВЕНГРИЯГаагаВиктор ОрбанДжей Ди ВэнсЕС
 
 
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