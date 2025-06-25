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В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными

В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными

Санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа Папуа – Новой Гвинеи,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T02:51+0300

2025-06-25T02:51+0300

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ДЖАКАРТА, 25 июн – ПРАЙМ. Санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа Папуа – Новой Гвинеи, член парламента Пауэс Паркоп. "Мы считаем, что (односторонние санкции Запада - ред.) вредны не только России, но и нам, странам Глобального Юга, которые стремятся развивать независимые торгово-экономические отношения. В Папуа – Новой Гвинее проводится политика "друзья всем, враги — никому". Мы не считаем Россию врагом", - отметил парламентарий. По его словам, в Папуа – Новой Гвинее также осознают, что конфликт на Украине "сложен и многогранен" и "понимают точку зрения России на происходящее". "Надеемся, что международное сообщество сможет найти выход, учитывая также и озабоченности Российской Федерации", - добавил губернатор столичного округа.

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