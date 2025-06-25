Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/papua-858866478.html
В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными
В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными
Санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа Папуа – Новой Гвинеи,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T02:51+0300
2025-06-25T02:51+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858866478.jpg?1750809086
ДЖАКАРТА, 25 июн – ПРАЙМ. Санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа Папуа – Новой Гвинеи, член парламента Пауэс Паркоп. "Мы считаем, что (односторонние санкции Запада - ред.) вредны не только России, но и нам, странам Глобального Юга, которые стремятся развивать независимые торгово-экономические отношения. В Папуа – Новой Гвинее проводится политика "друзья всем, враги — никому". Мы не считаем Россию врагом", - отметил парламентарий. По его словам, в Папуа – Новой Гвинее также осознают, что конфликт на Украине "сложен и многогранен" и "понимают точку зрения России на происходящее". "Надеемся, что международное сообщество сможет найти выход, учитывая также и озабоченности Российской Федерации", - добавил губернатор столичного округа.
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, украина
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА
02:51 25.06.2025
 
В Папуа – Новой Гвинее назвали санкции Запада против России вредными

Депутат Паркоп: санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 25 июн – ПРАЙМ. Санкции Запада против России бьют по странам Глобального Юга, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа Папуа – Новой Гвинеи, член парламента Пауэс Паркоп.
"Мы считаем, что (односторонние санкции Запада - ред.) вредны не только России, но и нам, странам Глобального Юга, которые стремятся развивать независимые торгово-экономические отношения. В Папуа – Новой Гвинее проводится политика "друзья всем, враги — никому". Мы не считаем Россию врагом", - отметил парламентарий.
По его словам, в Папуа – Новой Гвинее также осознают, что конфликт на Украине "сложен и многогранен" и "понимают точку зрения России на происходящее".
"Надеемся, что международное сообщество сможет найти выход, учитывая также и озабоченности Российской Федерации", - добавил губернатор столичного округа.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала