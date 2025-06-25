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Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям
Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям - 25.06.2025, ПРАЙМ
Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям
Бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:49+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Они (бомбы - ред.) попали точно туда, куда должны были. Это была безупречная миссия", - заявил Хегсет на полях саммита НАТО в Гааге. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО
Пентагон заявил, что бомбы США в Иране попали точно по целям
Хегсет: бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Они (бомбы - ред.) попали точно туда, куда должны были. Это была безупречная миссия", - заявил Хегсет на полях саммита НАТО в Гааге.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном