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В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине
В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине
Завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:18+0300
2025-06-25T12:18+0300
2025-06-25T12:18+0300
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине
Песков: завершается выполнение гуманитарных соглашений между Россией и Украиной
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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