https://1prime.ru/20250625/peskov-858885138.html

В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине

В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о выполнении гуманитарных договоренностей по Украине

Завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:18+0300

2025-06-25T12:18+0300

2025-06-25T12:18+0300

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250624/lavrov-858846386.html

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россия, дмитрий песков