https://1prime.ru/20250625/peskov-858885815.html

Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам

Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам - 25.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам

Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:23+0300

2025-06-25T12:23+0300

2025-06-25T12:23+0300

политика

россия

газ

украина

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли сейчас до третьего раунда переговоров обмен мнениями по проекту меморандумов между РФ и Украиной.

https://1prime.ru/20250620/uregulirovanie-858748871.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, украина, дмитрий песков