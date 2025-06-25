https://1prime.ru/20250625/peskov-858885815.html
Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам
Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам - 25.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам
Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:23+0300
2025-06-25T12:23+0300
2025-06-25T12:23+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли сейчас до третьего раунда переговоров обмен мнениями по проекту меморандумов между РФ и Украиной.
https://1prime.ru/20250620/uregulirovanie-858748871.html
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Политика, РОССИЯ, Газ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о диалоге между Москвой и Киевом по меморандумам
Песков: диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов сейчас не ведется