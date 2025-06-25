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Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года
Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 4,32% - до 1360,9 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1350 долларов значение находится впервые с 16 февраля 2021 года. Стоимость платины растет третью торговую сессию подряд. За это время металл подорожал уже более чем на 7%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 27%.
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рынок, москва
Экономика, Рынок, МОСКВА
23:14 25.06.2025
 
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года

Стоимость платины впервые с февраля 2021 года превысила 1350 долларов за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.36 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 4,32% - до 1360,9 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1350 долларов значение находится впервые с 16 февраля 2021 года.
Стоимость платины растет третью торговую сессию подряд. За это время металл подорожал уже более чем на 7%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 27%.
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