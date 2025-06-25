https://1prime.ru/20250625/platinum-858908752.html
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года
Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T23:14+0300
2025-06-25T23:14+0300
2025-06-25T23:14+0300
экономика
рынок
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/41/841414128_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_a3fd8e652e4b1684d804f62d214408f4.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 4,32% - до 1360,9 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1350 долларов значение находится впервые с 16 февраля 2021 года. Стоимость платины растет третью торговую сессию подряд. За это время металл подорожал уже более чем на 7%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 27%.
https://1prime.ru/20250625/zoloto-858861514.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/41/841414128_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_9266b3d392dec3401ea2b72aef79a319.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, москва
Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года
Стоимость платины впервые с февраля 2021 года превысила 1350 долларов за унцию
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.36 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 4,32% - до 1360,9 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1350 долларов значение находится впервые с 16 февраля 2021 года.
Стоимость платины растет третью торговую сессию подряд. За это время металл подорожал уже более чем на 7%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 27%.
Золота много не бывает: друзья покусились на главную святыню Америки