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Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года

Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года - 25.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость платины превысила 1350 долларов впервые с февраля 2021 года

Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 25.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость платины в среду растет более чем на 4%, показатель впервые с февраля 2021 года превысил отметку в 1350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 4,32% - до 1360,9 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1350 долларов значение находится впервые с 16 февраля 2021 года. Стоимость платины растет третью торговую сессию подряд. За это время металл подорожал уже более чем на 7%. А с начала месяца цена на платину подскочила более чем на 27%.

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