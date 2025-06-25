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В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию

В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию - 25.06.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию

Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T23:05+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственные клиники, перераспределив затраты между работодателями и самими мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медицинской помощи за их счёт. Таким образом, наличие полиса ДМС станет одним из условий для легального пребывания в Российской Федерации", - сказано в документе. Отмечается, что в последние годы в РФ наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, пребывающих и работающих на территории страны. "По данным МВД России, к концу 2024 года на территории РФ находились более 740 тысяч иностранных граждан без законных оснований, а общее количество иностранных граждан, въезжающих в Россию ежегодно, превышает 10 миллионов человек. Такая динамика оказывает значительное влияние на социальную сферу, в первую очередь - на систему здравоохранения", - подчеркивается в обращении. Согласно статистике, которая проводится в документе, ежегодно в российских медицинских учреждениях более 5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства обращаются за медицинской помощью, большинство пациентов приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана.

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бизнес, общество , россия, рф, таджикистан, узбекистан, михаил мурашко, мвд