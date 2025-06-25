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В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию - 25.06.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию
Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T23:05+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственные клиники, перераспределив затраты между работодателями и самими мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медицинской помощи за их счёт. Таким образом, наличие полиса ДМС станет одним из условий для легального пребывания в Российской Федерации", - сказано в документе. Отмечается, что в последние годы в РФ наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, пребывающих и работающих на территории страны. "По данным МВД России, к концу 2024 года на территории РФ находились более 740 тысяч иностранных граждан без законных оснований, а общее количество иностранных граждан, въезжающих в Россию ежегодно, превышает 10 миллионов человек. Такая динамика оказывает значительное влияние на социальную сферу, в первую очередь - на систему здравоохранения", - подчеркивается в обращении. Согласно статистике, которая проводится в документе, ежегодно в российских медицинских учреждениях более 5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства обращаются за медицинской помощью, большинство пациентов приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана.
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бизнес, общество , россия, рф, таджикистан, узбекистан, михаил мурашко, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мурашко, МВД
23:05 25.06.2025
 
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию

Депутат Авксентьева предложила обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию

© РИА Новости . Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Сергей Киркач
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственные клиники, перераспределив затраты между работодателями и самими мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медицинской помощи за их счёт. Таким образом, наличие полиса ДМС станет одним из условий для легального пребывания в Российской Федерации", - сказано в документе.
Отмечается, что в последние годы в РФ наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, пребывающих и работающих на территории страны.
"По данным МВД России, к концу 2024 года на территории РФ находились более 740 тысяч иностранных граждан без законных оснований, а общее количество иностранных граждан, въезжающих в Россию ежегодно, превышает 10 миллионов человек. Такая динамика оказывает значительное влияние на социальную сферу, в первую очередь - на систему здравоохранения", - подчеркивается в обращении.
Согласно статистике, которая проводится в документе, ежегодно в российских медицинских учреждениях более 5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства обращаются за медицинской помощью, большинство пациентов приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В ГД внесли проект о новых основаниях для лишения мигрантов гражданства
12:20
 
БизнесОбществоРОССИЯРФТАДЖИКИСТАНУЗБЕКИСТАНМихаил МурашкоМВД
 
 
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