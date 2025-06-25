Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250625/prichina-858868737.html
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных - 25.06.2025, ПРАЙМ
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных
Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:56+0300
2025-06-25T06:56+0300
технологии
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858868737.jpg?1750823786
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых удалось склонить к передаче такой информации, рассказал РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных. "Безусловно, утечки происходят по обоим каналам - и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем - с человеческим фактором", - рассказал Сродных. По его мнению, "с одной стороны, злоумышленники ищут уязвимости, чтобы атаковать системы - и каждый раз их находить все дороже и тяжелее, так как их защита тоже растет и улучшается". "А люди – это уязвимая сторона, поэтому сейчас все больше внутренних нарушителей становится той самой точкой, через которую попадают в компанию и причиняют ущерб", - объяснил эксперт. "Найти человека, уговорить его, или подкупить, или замотивировать – это гораздо дешевле, чем взломать. Поэтому вопрос, насколько то место, где работает человек, достаточно хорошо и качественно защищено от внутреннего нарушителя - вот это сейчас становится очень актуальной проблемой", - заключил глава "СКБ Контур". Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
06:56 25.06.2025
 
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных

Глава "СКБ Контур" Сродных: утечки информации чаще происходят по вине сотрудников компаний

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых удалось склонить к передаче такой информации, рассказал РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.
"Безусловно, утечки происходят по обоим каналам - и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем - с человеческим фактором", - рассказал Сродных.
По его мнению, "с одной стороны, злоумышленники ищут уязвимости, чтобы атаковать системы - и каждый раз их находить все дороже и тяжелее, так как их защита тоже растет и улучшается". "А люди – это уязвимая сторона, поэтому сейчас все больше внутренних нарушителей становится той самой точкой, через которую попадают в компанию и причиняют ущерб", - объяснил эксперт.
"Найти человека, уговорить его, или подкупить, или замотивировать – это гораздо дешевле, чем взломать. Поэтому вопрос, насколько то место, где работает человек, достаточно хорошо и качественно защищено от внутреннего нарушителя - вот это сейчас становится очень актуальной проблемой", - заключил глава "СКБ Контур".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала