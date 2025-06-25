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В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных - 25.06.2025, ПРАЙМ
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных
Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:56+0300
2025-06-25T06:56+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых удалось склонить к передаче такой информации, рассказал РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.
"Безусловно, утечки происходят по обоим каналам - и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем - с человеческим фактором", - рассказал Сродных.
По его мнению, "с одной стороны, злоумышленники ищут уязвимости, чтобы атаковать системы - и каждый раз их находить все дороже и тяжелее, так как их защита тоже растет и улучшается". "А люди – это уязвимая сторона, поэтому сейчас все больше внутренних нарушителей становится той самой точкой, через которую попадают в компанию и причиняют ущерб", - объяснил эксперт.
"Найти человека, уговорить его, или подкупить, или замотивировать – это гораздо дешевле, чем взломать. Поэтому вопрос, насколько то место, где работает человек, достаточно хорошо и качественно защищено от внутреннего нарушителя - вот это сейчас становится очень актуальной проблемой", - заключил глава "СКБ Контур".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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технологии, москва
В "СКБ Контур" назвали причину утечки персональных данных
Глава "СКБ Контур" Сродных: утечки информации чаще происходят по вине сотрудников компаний
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых удалось склонить к передаче такой информации, рассказал РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.
"Безусловно, утечки происходят по обоим каналам - и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем - с человеческим фактором", - рассказал Сродных.
По его мнению, "с одной стороны, злоумышленники ищут уязвимости, чтобы атаковать системы - и каждый раз их находить все дороже и тяжелее, так как их защита тоже растет и улучшается". "А люди – это уязвимая сторона, поэтому сейчас все больше внутренних нарушителей становится той самой точкой, через которую попадают в компанию и причиняют ущерб", - объяснил эксперт.
"Найти человека, уговорить его, или подкупить, или замотивировать – это гораздо дешевле, чем взломать. Поэтому вопрос, насколько то место, где работает человек, достаточно хорошо и качественно защищено от внутреннего нарушителя - вот это сейчас становится очень актуальной проблемой", - заключил глава "СКБ Контур".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.