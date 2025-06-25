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Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях - 25.06.2025, ПРАЙМ
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T07:17+0300
2025-06-25T07:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
мсп
минпромторг
перекресток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов. Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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бизнес, россия, рф, мсп, минпромторг, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МСП, Минпромторг, Перекресток
07:17 25.06.2025
 
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях

Минпромторг: продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов.
Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМСПМинпромторгПерекресток
 
 
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