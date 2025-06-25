https://1prime.ru/20250625/produktsija-858869035.html
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях - 25.06.2025, ПРАЙМ
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T07:17+0300
2025-06-25T07:17+0300
2025-06-25T07:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
мсп
минпромторг
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858869035.jpg?1750825062
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов.
Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, мсп, минпромторг, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МСП, Минпромторг, Перекресток
Продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
Минпромторг: продукция российских фермеров представлена в семи крупных торговых сетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов.
Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.