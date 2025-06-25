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"Пулково" станет первым аэропортом России, использующим беспилотную технику - 25.06.2025, ПРАЙМ
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"Пулково" станет первым аэропортом России, использующим беспилотную технику
"Пулково" станет первым аэропортом России, использующим беспилотную технику - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Пулково" станет первым аэропортом России, использующим беспилотную технику
"Пулково" станет первым аэропортом в России, использующим беспилотную технику на перроне и для других нужд аэропорта, испытания планируется завершить в 2026... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:04+0300
2025-06-25T11:04+0300
бизнес
технологии
россия
антон алиханов
аэропорт пулково
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Пулково" станет первым аэропортом в России, использующим беспилотную технику на перроне и для других нужд аэропорта, испытания планируется завершить в 2026 году, сообщили в компании Cognitive Pilot (АО "Когнитив"). Cognitive Pilot и ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") 25 июня в Минпромторге РФ подписали форвардный контракт об использовании полностью беспилотного и бескабинного робота-тягача для задач авиагавани. "Российский робот, производимый на предприятии Cognitive Pilot в г. Томск, на первом этапе будет использоваться для обработки багажа. "Пулково" станет первым российским аэропортом, в котором пройдет испытания беспилотная техника, предназначенная для работы на перроне", - сообщили в Cognitive Pilot. Предполагается, что в рамках совместного проекта можно будет без участия оператора перемещать багажные тележки от ленты выдачи чемоданов до самолета и обратно. Это позволит ускорить обработку багажа в аэропорте "Пулково" на 23%. Соглашение также предусматривает использование робота для покоса травы на летном поле и очистки территории аэропорта от снега. Скорость его движения при этом не будет превышать 15 км/ч. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уточнил, что "механизм реализации форвардных контрактов позволяет гарантировать участникам кластера - российским производителям высокотехнологичных решений - наличие заказа в конкретных, согласованных объемах, а потребителям - точные сроки поставок и высокое качество продукции". Согласно договору, испытания робота должны быть завершены в 2026 году. Всего "Пулково" планирует приобрести до 45 беспилотных тягачей до конца 2028 года. В пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" сказали РИА Новости, что следующим этапом станет апробация решений для патрулирования и транспортировки пассажиров. "Внедрение роботов позволит переориентировать сотрудников на более сложные, нерутинные задачи. По нашим прогнозам, рост производительности труда составит не менее 25%. С точки зрения экономики мы рассчитываем на сокращение расходов на 20% за счет перераспределения сотрудников и автоматизации части операций. На первом этапе мы планируем заменить 90 единиц техники на беспилотную. Это около 30% от парка механизированной перронной техники, которым сегодня располагает аэропорт "Пулково", - добавили там.
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бизнес, технологии, россия, антон алиханов, аэропорт пулково
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, аэропорт Пулково
11:04 25.06.2025
 
"Пулково" станет первым аэропортом России, использующим беспилотную технику

"Пулково" первым в России будет использовать беспилотную технику на перроне

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт «Пулково»
Аэропорт «Пулково» - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Пулково" станет первым аэропортом в России, использующим беспилотную технику на перроне и для других нужд аэропорта, испытания планируется завершить в 2026 году, сообщили в компании Cognitive Pilot (АО "Когнитив").
Cognitive Pilot и ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") 25 июня в Минпромторге РФ подписали форвардный контракт об использовании полностью беспилотного и бескабинного робота-тягача для задач авиагавани.
"Российский робот, производимый на предприятии Cognitive Pilot в г. Томск, на первом этапе будет использоваться для обработки багажа. "Пулково" станет первым российским аэропортом, в котором пройдет испытания беспилотная техника, предназначенная для работы на перроне", - сообщили в Cognitive Pilot.
Предполагается, что в рамках совместного проекта можно будет без участия оператора перемещать багажные тележки от ленты выдачи чемоданов до самолета и обратно. Это позволит ускорить обработку багажа в аэропорте "Пулково" на 23%.
Соглашение также предусматривает использование робота для покоса травы на летном поле и очистки территории аэропорта от снега. Скорость его движения при этом не будет превышать 15 км/ч.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уточнил, что "механизм реализации форвардных контрактов позволяет гарантировать участникам кластера - российским производителям высокотехнологичных решений - наличие заказа в конкретных, согласованных объемах, а потребителям - точные сроки поставок и высокое качество продукции".
Согласно договору, испытания робота должны быть завершены в 2026 году. Всего "Пулково" планирует приобрести до 45 беспилотных тягачей до конца 2028 года.
В пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" сказали РИА Новости, что следующим этапом станет апробация решений для патрулирования и транспортировки пассажиров.
"Внедрение роботов позволит переориентировать сотрудников на более сложные, нерутинные задачи. По нашим прогнозам, рост производительности труда составит не менее 25%. С точки зрения экономики мы рассчитываем на сокращение расходов на 20% за счет перераспределения сотрудников и автоматизации части операций. На первом этапе мы планируем заменить 90 единиц техники на беспилотную. Это около 30% от парка механизированной перронной техники, которым сегодня располагает аэропорт "Пулково", - добавили там.
Аэропорт Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
В Петербурге метро может пройти до "Пулково"
29 марта, 21:52
 
БизнесТехнологииРОССИЯАнтон Алихановаэропорт Пулково
 
 
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