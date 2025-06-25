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Путин проведет совещание о создании в России культурных центров - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет совещание о создании в России культурных центров
Путин проведет совещание о создании в России культурных центров - 25.06.2025, ПРАЙМ
Путин проведет совещание о создании в России культурных центров
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T00:17+0300
2025-06-25T00:17+0300
экономика
россия
севастополь
москва
рф
владимир путин
марат хуснуллин
большой театр
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле накануне, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Также губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах. НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ Культурные и образовательные учреждения во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе были созданы по указу президента РФ. Всего в составе музейных и культурно-образовательных комплексов будет функционировать 46 различных объектов. Культурные центры включают в себя театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ. Как отмечал Путин в 2023 году на совещании по созданию таких центров, их создание призвано "повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для миллионов людей", а также создать в регионах дополнительные возможности для творческой реализации, для раскрытия талантов. В состав комплексов входят и легендарные объекты культуры страны, свои филиалы открывают Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский Музей и Большой и Мариинский театры. Так, во Владивостоке комплекс строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо. В 2023 году на острове завершилось строительство образовательной части культурного кластера. Она представлена филиалами Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Работы по строительству второй части кластера - музейно-театральной на сопке Орлиное гнездо продолжаются, там откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, РГИСИ, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра. В Севастополе в районе мыса Хрустальный создается масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города. В Кемерово в рамках создания культурно-образовательного и музейного комплекса появятся Сибирская сцена Мариинского театра и филиал Русского музея, а также новое здание Кузбасского центр искусств. Также филиал "Третьяковки" появился на острове Октябрьский в Калининграде. Кроме того, в городе планируется открыть филиал Большого театра. Говоря о широкой географии проекта, Путин отмечал, что новые центры позволят россиянам знакомиться с произведениями искусства без необходимости ехать в Москву или Санкт-Петербург.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, севастополь, москва, рф, владимир путин, марат хуснуллин, большой театр
Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Большой театр
00:17 25.06.2025
 
Путин проведет совещание о создании в России культурных центров

Путин проведет совещание о ходе создания в России культурных и музейных комплексов

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов.
Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле накануне, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Также губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.
НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ
Культурные и образовательные учреждения во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе были созданы по указу президента РФ. Всего в составе музейных и культурно-образовательных комплексов будет функционировать 46 различных объектов.
Культурные центры включают в себя театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ. Как отмечал Путин в 2023 году на совещании по созданию таких центров, их создание призвано "повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для миллионов людей", а также создать в регионах дополнительные возможности для творческой реализации, для раскрытия талантов.
В состав комплексов входят и легендарные объекты культуры страны, свои филиалы открывают Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский Музей и Большой и Мариинский театры.
Так, во Владивостоке комплекс строят на двух площадках: на Русском острове и на сопке Орлиное гнездо. В 2023 году на острове завершилось строительство образовательной части культурного кластера. Она представлена филиалами Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Работы по строительству второй части кластера - музейно-театральной на сопке Орлиное гнездо продолжаются, там откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, РГИСИ, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра.
В Севастополе в районе мыса Хрустальный создается масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города.
В Кемерово в рамках создания культурно-образовательного и музейного комплекса появятся Сибирская сцена Мариинского театра и филиал Русского музея, а также новое здание Кузбасского центр искусств. Также филиал "Третьяковки" появился на острове Октябрьский в Калининграде. Кроме того, в городе планируется открыть филиал Большого театра.
Говоря о широкой географии проекта, Путин отмечал, что новые центры позволят россиянам знакомиться с произведениями искусства без необходимости ехать в Москву или Санкт-Петербург.
 
ЭкономикаРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬМОСКВАРФВладимир ПутинМарат ХуснуллинБольшой театр
 
 
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