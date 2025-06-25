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Путин поручил не затягивать сроки строительства культурных центров - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил не затягивать сроки строительства культурных центров
Путин поручил не затягивать сроки строительства культурных центров - 25.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил не затягивать сроки строительства культурных центров
Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:12+0300
2025-06-25T15:12+0300
бизнес
россия
недвижимость
москва
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин. "Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению... Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
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бизнес, россия, недвижимость, москва, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Владимир Путин
15:12 25.06.2025
 
Путин поручил не затягивать сроки строительства культурных центров

Путин: затягивание сроков строительства культурных комплексов недопустимо

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Затягивание сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в РФ недопустимо, убежден президент России Владимир Путин.
"Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению... Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
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