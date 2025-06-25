https://1prime.ru/20250625/rada-858875739.html
В Раде предложили разрешить отставку кабмина во время военного положения
В Раде предложили разрешить отставку кабмина во время военного положения - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Раде предложили разрешить отставку кабмина во время военного положения
Законопроект об усовершенствовании процедуры назначения, увольнения некоторых должностных лиц, предлагающий разрешить прекращать полномочия кабмина в период... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:52+0300
2025-06-25T09:52+0300
2025-06-25T09:52+0300
политика
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Законопроект об усовершенствовании процедуры назначения, увольнения некоторых должностных лиц, предлагающий разрешить прекращать полномочия кабмина в период действия военного положения, внесен в Верховную раду, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. По его словам, соответствующий законопроект был подан депутатами Рады для усовершенствования процедуры смены кабмина. В частности, предлагается, чтобы предложение по назначению или отставке премьера подписывалось членами коалиции депутатских фракций. К самому представлению о назначении министров и главы кабмина прилагались мотивационные письма и программа деятельности. "Непризнание работы (кабмина – ред.) удовлетворительной в течение 2 лет подряд является основанием для рассмотрения вопроса о выражении недоверия. Исключается положение о невозможности прекращения полномочий кабмина в период действия военного положения", - написал Железняк в своем Telegram-канале, комментируя предложения, прописанные в поданном законопроекте. Он отметил, что также предлагается, чтобы отставка премьера происходила после получения заключения комитета Рады по вопросам бюджета и предложений Счетной палаты. Устанавливает 15-дневный срок для главы государства на внесение кандидатуры премьера после получения предложений парламентской коалиции. Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко. При этом депутат Верховной рады Федор Вениславский заявлял, что отставка премьера приведет к отставке всего кабмина, что в условиях военного положения запрещено законодательством.
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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Рада
В Раде предложили разрешить отставку кабмина во время военного положения
В Раду внесли проект о прекращении полномочий кабмина в период военного положения
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Законопроект об усовершенствовании процедуры назначения, увольнения некоторых должностных лиц, предлагающий разрешить прекращать полномочия кабмина в период действия военного положения, внесен в Верховную раду, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующий законопроект был подан депутатами Рады для усовершенствования процедуры смены кабмина. В частности, предлагается, чтобы предложение по назначению или отставке премьера подписывалось членами коалиции депутатских фракций. К самому представлению о назначении министров и главы кабмина прилагались мотивационные письма и программа деятельности.
"Непризнание работы (кабмина – ред.) удовлетворительной в течение 2 лет подряд является основанием для рассмотрения вопроса о выражении недоверия. Исключается положение о невозможности прекращения полномочий кабмина в период действия военного положения", - написал Железняк в своем Telegram-канале, комментируя предложения, прописанные в поданном законопроекте.
Он отметил, что также предлагается, чтобы отставка премьера происходила после получения заключения комитета Рады по вопросам бюджета и предложений Счетной палаты. Устанавливает 15-дневный срок для главы государства на внесение кандидатуры премьера после получения предложений парламентской коалиции.
Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко. При этом депутат Верховной рады Федор Вениславский заявлял, что отставка премьера приведет к отставке всего кабмина, что в условиях военного положения запрещено законодательством.
В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины