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Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России

Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России - 25.06.2025, ПРАЙМ

Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России

Великобритания передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, впервые оплаченных за счет доходов от замороженных российских активов,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:10+0300

2025-06-25T11:10+0300

2025-06-25T11:10+0300

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ЛОНДОН, 25 июн – ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, впервые оплаченных за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Guardian. "Великобритания поставит 350 усовершенствованных ракет ПВО, произведенных в Британии и адаптированных в рекордные сроки для запуска с земли, за счет 70 миллионов фунтов доходов (95,3 миллиона долларов - ред.)… Таким образом, Великобритания впервые использовала связанные с Россией средства, чтобы напрямую финансировать вооружение для Киева", - говорится в сообщении. Речь идет об управляемых ракетах малой дальности ASRAAM класса "воздух - воздух", которые были доработаны британскими инженерами для запуска с земли, пишет Guardian. Усовершенствованные ракеты будут выпускаться из установленных на автомобили систем ПВО Raven, восемь из которых уже были переданы Украине, а еще пять находятся в пути, сообщает газета. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, великобритания, сергей лавров, ес, euroclear, нато