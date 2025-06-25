Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250625/rakety-858879106.html
Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России
Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России - 25.06.2025, ПРАЙМ
Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России
Великобритания передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, впервые оплаченных за счет доходов от замороженных российских активов,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:10+0300
2025-06-25T11:10+0300
вооружения
украина
великобритания
сергей лавров
ес
euroclear
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
ЛОНДОН, 25 июн – ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, впервые оплаченных за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Guardian. "Великобритания поставит 350 усовершенствованных ракет ПВО, произведенных в Британии и адаптированных в рекордные сроки для запуска с земли, за счет 70 миллионов фунтов доходов (95,3 миллиона долларов - ред.)… Таким образом, Великобритания впервые использовала связанные с Россией средства, чтобы напрямую финансировать вооружение для Киева", - говорится в сообщении. Речь идет об управляемых ракетах малой дальности ASRAAM класса "воздух - воздух", которые были доработаны британскими инженерами для запуска с земли, пишет Guardian. Усовершенствованные ракеты будут выпускаться из установленных на автомобили систем ПВО Raven, восемь из которых уже были переданы Украине, а еще пять находятся в пути, сообщает газета. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250618/gazprom-858632023.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, сергей лавров, ес, euroclear, нато
Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, НАТО
11:10 25.06.2025
 
Британия передаст Киеву ракеты ПВО, использовав доходы от активов России

Guardian: Британия передаст Украине 350 усовершенствованных ракет ПВО

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 25 июн – ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, впервые оплаченных за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Guardian.
"Великобритания поставит 350 усовершенствованных ракет ПВО, произведенных в Британии и адаптированных в рекордные сроки для запуска с земли, за счет 70 миллионов фунтов доходов (95,3 миллиона долларов - ред.)… Таким образом, Великобритания впервые использовала связанные с Россией средства, чтобы напрямую финансировать вооружение для Киева", - говорится в сообщении.
Речь идет об управляемых ракетах малой дальности ASRAAM класса "воздух - воздух", которые были доработаны британскими инженерами для запуска с земли, пишет Guardian. Усовершенствованные ракеты будут выпускаться из установленных на автомобили систем ПВО Raven, восемь из которых уже были переданы Украине, а еще пять находятся в пути, сообщает газета.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дворец Мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Суд Гааги отказался передавать украинской компании активы "Газпрома"
18 июня, 18:52
 
ВооруженияУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯСергей ЛавровЕСEuroclearНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала