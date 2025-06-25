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Расчет БПЛА уничтожил украинскую САУ "Богдана" в ДНР

Расчет БПЛА уничтожил украинскую САУ "Богдана" в ДНР - 25.06.2025, ПРАЙМ

Расчет БПЛА уничтожил украинскую САУ "Богдана" в ДНР

Расчет БПЛА группировки войск "Восток" уничтожил при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую 155-мм САУ в районе населенного пункта Шевченко (ДНР), | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T04:31+0300

2025-06-25T04:31+0300

2025-06-25T04:31+0300

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ДОНЕЦК, 25 июн – ПРАЙМ. Расчет БПЛА группировки войск "Восток" уничтожил при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую 155-мм САУ в районе населенного пункта Шевченко (ДНР), орудие ВСУ не успело сделать и выстрела, следует из видео, переданного российскими военными в распоряжении РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА группировки "Восток" ВС России зафиксировал перемещение 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Богдана" ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции. Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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общество , россия, украина, рф, владимир путин, вс рф, всу, нато