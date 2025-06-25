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МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 25.06.2025, ПРАЙМ
МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:52+0300
2025-06-25T09:52+0300
экономика
финансы
россия
максим решетников
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий. Он отметил, что инфляция в РФ замедляется. "Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников. Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.
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финансы, россия, максим решетников
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников
09:52 25.06.2025
 
МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Решетников: рассчитываем, что ЦБ будет и дальше идти в логике смягчения ДКП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Как будет развиваться российская экономика
ПМЭФ-2023. Как будет развиваться российская экономика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий.
Он отметил, что инфляция в РФ замедляется.
"Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.
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