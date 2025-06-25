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МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 25.06.2025, ПРАЙМ

МЭР рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:52+0300

2025-06-25T09:52+0300

2025-06-25T09:52+0300

экономика

финансы

россия

максим решетников

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий. Он отметил, что инфляция в РФ замедляется. "Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников. Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.

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финансы, россия, максим решетников