https://1prime.ru/20250625/reshetnikov-858877308.html
Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое
Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое - 25.06.2025, ПРАЙМ
Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое
Оборот розничной торговли на маркетплейсах в РФ превысил 4,8 триллиона рублей в 2024 году, с 2022 года эта сумма выросла втрое, заявил министр экономического... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:29+0300
2025-06-25T10:29+0300
2025-06-25T10:29+0300
экономика
россия
бизнес
рф
максим решетников
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84030/07/840300721_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_50c221cf7d90cf8be5c7d2821bac0e16.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли на маркетплейсах в РФ превысил 4,8 триллиона рублей в 2024 году, с 2022 года эта сумма выросла втрое, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий в национальном центре "Россия". "Оборот розничной торговли продавцами на маркетплейсах на территории РФ в 2024 году превысил 4,8 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом эта сумма выросла в 3 раза (1,56 триллиона рублей)", - сказал Решетников, чьи слова передает пресс-служба министерства. Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли по сравнению с 2023 годом выросла до 15,2% с 11,3%. По данным Росстата, совокупная выручка маркетплейсов от реализации товаров в 2024 году превысила 2,7 триллиона рублей, увеличившись за два года в четыре раза. Как отметил Решетников, цифровые платформы позволяют снизить логистические издержки предпринимателей, а производители из отдаленных регионов могут представить свою продукцию на рынке крупных городов. В дальнейшем российский e-commerce будет расти за счет выхода российских платформ на международные рынки. "Действительно, цифровые платформы сегодня очень существенно ускоряют экономический рост, повышают производительность труда в экономике. Это позволяет также привлечь в экономику трудовые ресурсы, людей, которые не находят себя в традиционных трудовых отношениях. Как следствие - взрывной рост и стремительное развитие электронной торговли - уже более 15%. Значительный вклад в развитие вносят платформенные бизнес-модели", - прокомментировал министр, чьи слова приведены в сообщении.
https://1prime.ru/20250625/marketpleys-858862083.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84030/07/840300721_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8fdf59e30086d30dea38007a3ae28147.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, максим решетников, росстат
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Максим Решетников, Росстат
Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое
Решетников: оборот розничной торговли на маркетплейсах в России превысил 4,8 трлн рублей
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли на маркетплейсах в РФ превысил 4,8 триллиона рублей в 2024 году, с 2022 года эта сумма выросла втрое, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий в национальном центре "Россия".
"Оборот розничной торговли продавцами на маркетплейсах на территории РФ в 2024 году превысил 4,8 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом эта сумма выросла в 3 раза (1,56 триллиона рублей)", - сказал Решетников, чьи слова передает пресс-служба министерства.
Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли по сравнению с 2023 годом выросла до 15,2% с 11,3%. По данным Росстата, совокупная выручка маркетплейсов от реализации товаров в 2024 году превысила 2,7 триллиона рублей, увеличившись за два года в четыре раза.
Как отметил Решетников, цифровые платформы позволяют снизить логистические издержки предпринимателей, а производители из отдаленных регионов могут представить свою продукцию на рынке крупных городов. В дальнейшем российский e-commerce будет расти за счет выхода российских платформ на международные рынки.
"Действительно, цифровые платформы сегодня очень существенно ускоряют экономический рост, повышают производительность труда в экономике. Это позволяет также привлечь в экономику трудовые ресурсы, людей, которые не находят себя в традиционных трудовых отношениях. Как следствие - взрывной рост и стремительное развитие электронной торговли - уже более 15%. Значительный вклад в развитие вносят платформенные бизнес-модели", - прокомментировал министр, чьи слова приведены в сообщении.
Товары на маркетплейсах подорожают, но инфляция тут ни при чем