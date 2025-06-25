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Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое

Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое - 25.06.2025, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России вырос втрое

Оборот розничной торговли на маркетплейсах в РФ превысил 4,8 триллиона рублей в 2024 году, с 2022 года эта сумма выросла втрое, заявил министр экономического... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:29+0300

2025-06-25T10:29+0300

2025-06-25T10:29+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли на маркетплейсах в РФ превысил 4,8 триллиона рублей в 2024 году, с 2022 года эта сумма выросла втрое, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий в национальном центре "Россия". "Оборот розничной торговли продавцами на маркетплейсах на территории РФ в 2024 году превысил 4,8 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом эта сумма выросла в 3 раза (1,56 триллиона рублей)", - сказал Решетников, чьи слова передает пресс-служба министерства. Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли по сравнению с 2023 годом выросла до 15,2% с 11,3%. По данным Росстата, совокупная выручка маркетплейсов от реализации товаров в 2024 году превысила 2,7 триллиона рублей, увеличившись за два года в четыре раза. Как отметил Решетников, цифровые платформы позволяют снизить логистические издержки предпринимателей, а производители из отдаленных регионов могут представить свою продукцию на рынке крупных городов. В дальнейшем российский e-commerce будет расти за счет выхода российских платформ на международные рынки. "Действительно, цифровые платформы сегодня очень существенно ускоряют экономический рост, повышают производительность труда в экономике. Это позволяет также привлечь в экономику трудовые ресурсы, людей, которые не находят себя в традиционных трудовых отношениях. Как следствие - взрывной рост и стремительное развитие электронной торговли - уже более 15%. Значительный вклад в развитие вносят платформенные бизнес-модели", - прокомментировал министр, чьи слова приведены в сообщении.

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россия, бизнес, рф, максим решетников, росстат