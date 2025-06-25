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Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний

Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний

Россия готова рассматривать предложения иностранных государств по расширению сетки полетов зарубежных компаний, сказал министр экономического развития Максим... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:52+0300

2025-06-25T11:52+0300

2025-06-25T11:52+0300

бизнес

россия

максим решетников

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия готова рассматривать предложения иностранных государств по расширению сетки полетов зарубежных компаний, сказал министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий. "Помимо расширения гостиниц, улучшения городов, развития транспортной инфраструктуры внутри страны, мы также предпринимаем усилия на международном треке. И в первую очередь расширяем авиасообщение", - сказал Решетников. "Мы готовы двигаться дальше и, учитывая те ограничения, которые мы объективно имеем по парку воздушных судов, мы здесь готовы рассматривать предложения ваших стран по увеличению полетов ваших компаний в Россию, по расширению сетки полетов", - добавил он. Решетников подчеркнул, что Минтранс открыт к диалогу по этому вопросу. В целом, напомнил глава Минэкономразвития, в прошлом году Россию посетили более 9 миллионов иностранных граждан, из них 5 миллионов - туристы. "К 2030 году, по нашим программным документам, мы должны принять уже 16 миллионов туристов. Это, конечно, большой вызов для нас", - отметил Решетников.

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бизнес, россия, максим решетников