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Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний
Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний - 25.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний
Россия готова рассматривать предложения иностранных государств по расширению сетки полетов зарубежных компаний, сказал министр экономического развития Максим... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:52+0300
2025-06-25T11:52+0300
2025-06-25T11:52+0300
бизнес
россия
максим решетников
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия готова рассматривать предложения иностранных государств по расширению сетки полетов зарубежных компаний, сказал министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий. "Помимо расширения гостиниц, улучшения городов, развития транспортной инфраструктуры внутри страны, мы также предпринимаем усилия на международном треке. И в первую очередь расширяем авиасообщение", - сказал Решетников. "Мы готовы двигаться дальше и, учитывая те ограничения, которые мы объективно имеем по парку воздушных судов, мы здесь готовы рассматривать предложения ваших стран по увеличению полетов ваших компаний в Россию, по расширению сетки полетов", - добавил он. Решетников подчеркнул, что Минтранс открыт к диалогу по этому вопросу. В целом, напомнил глава Минэкономразвития, в прошлом году Россию посетили более 9 миллионов иностранных граждан, из них 5 миллионов - туристы. "К 2030 году, по нашим программным документам, мы должны принять уже 16 миллионов туристов. Это, конечно, большой вызов для нас", - отметил Решетников.
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бизнес, россия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
Россия готова изучить расширение сетки полетов иностранных авиакомпаний
Решетников: Россия готова рассматривать предложения по расширению сетки полетов
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия готова рассматривать предложения иностранных государств по расширению сетки полетов зарубежных компаний, сказал министр экономического развития Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий.
"Помимо расширения гостиниц, улучшения городов, развития транспортной инфраструктуры внутри страны, мы также предпринимаем усилия на международном треке. И в первую очередь расширяем авиасообщение", - сказал Решетников.
"Мы готовы двигаться дальше и, учитывая те ограничения, которые мы объективно имеем по парку воздушных судов, мы здесь готовы рассматривать предложения ваших стран по увеличению полетов ваших компаний в Россию, по расширению сетки полетов", - добавил он.
Решетников подчеркнул, что Минтранс открыт к диалогу по этому вопросу.
В целом, напомнил глава Минэкономразвития, в прошлом году Россию посетили более 9 миллионов иностранных граждан, из них 5 миллионов - туристы. "К 2030 году, по нашим программным документам, мы должны принять уже 16 миллионов туристов. Это, конечно, большой вызов для нас", - отметил Решетников.
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