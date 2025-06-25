https://1prime.ru/20250625/restorany-858867403.html

Рестораны в России активно сокращают меню

Рестораны в России активно сокращают меню - 25.06.2025, ПРАЙМ

Рестораны в России активно сокращают меню

Рестораны в России активно сокращают меню с целью сохранения качества, помимо этого практически не осталось заведений, где собраны блюда разных кухонь,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T04:37+0300

2025-06-25T04:37+0300

2025-06-25T04:37+0300

бизнес

россия

экономика

москва

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Рестораны в России активно сокращают меню с целью сохранения качества, помимо этого практически не осталось заведений, где собраны блюда разных кухонь, бизнесмены стараются фокусироваться на локальной кухне, рассказал РИА Новости собственник сети ресторанов грузинской кухни "Супра" Илья Сухих. "Рестораторы активно сокращают меню. Больше блюд – больше трудозатрат. Гораздо целесообразнее оставить только хиты. Пусть в меню будет не 150-200 позиций, а 50-80 или даже 35. Но это будет 35 хороших блюд. А вот сменяемость блюд как раз повышается – сезонные меню, фестивали, странички от шефа. Людям нравится пробовать что-то новое, но при желании заказать и классическое блюдо", - сказал Сухих. Он подчеркнул, что практически не осталось ресторанов, где собраны блюда разных кухонь. "Такое заведение, во-первых, сложнее содержать, а, во-вторых, невозможно качественно делать условно и суши, и чахохбили, и пасту карбонара. При этом каждый регион ищет свою локальную идентичность и подчеркивает местную особенность. Это хорошо работает: практически в каждом городе России сейчас есть такой локальный проект", - пояснил ресторатор. Сухих отметил, что в России растет доля доставки из ресторанов. "Доходы от доставки – кратно растут каждый год. Некоторым ресторанам она приносит от 20 до 50% от общей прибыли", - уточнил он. При этом Сухих добавил, что рестораны пока проигрывают компаниям, которые занимаются только доставкой. "Это совершенно разные бизнес-модели, но двигаться в этом направлении необходимо. Не надо переделывать ресторан именно под доставку еды – это неэффективно, но иметь такой сервис в своем бизнесе выгодно. Этот сегмент активно развивается на рынке, и упускать его нельзя", - уверен ресторатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва