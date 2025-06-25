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Сумма штрафов на Twitch в России превысила 69 миллионов рублей - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Сумма штрафов на Twitch в России превысила 69 миллионов рублей
Сумма штрафов на Twitch в России превысила 69 миллионов рублей - 25.06.2025, ПРАЙМ
Сумма штрафов на Twitch в России превысила 69 миллионов рублей
Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:41+0300
2025-06-25T14:41+0300
технологии
бизнес
россия
рф
twitch
роскомнадзор
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре, добавив, что компания удалила порядка 1,7 тысячи ссылок с противоправным контентом. Компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. В ноябре ведомство заявило РИА Новости, что направило платформе требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверной информации. На конец 2024 года суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей. "Администрация Twitch удалила около 1,7 тысячи URL с противоправным контентом. Между тем, за неудаление запрещенного контента и неисполнение обязанностей владельца социальной сети, предусмотренных российским законодательством, Twitch Interactive, Inc. привлекается к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов достигла 69,7 миллиона рублей", - сообщили в РКН. В ведомстве напомнили, что Twitch Interactive, Inc., владелец платформы Twitch, входит в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, с 22 ноября 2021 года. С 13 июля 2022 года к Twitch Interactive, Inc. применяют меры понуждения из-за несоблюдения требований "Закона о приземлении". Поисковые системы информируют пользователей Twitch о нарушении компанией законодательства РФ.
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ПРАЙМ
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5
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технологии, бизнес, россия, рф, twitch, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Twitch, Роскомнадзор
14:41 25.06.2025
 
Сумма штрафов на Twitch в России превысила 69 миллионов рублей

РКН: штрафы Twitch за неудаление запрещенного контента достигли 69,7 млн руб

© Фото : Unsplash/Caspar Camille RubinTwitch
Twitch - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : Unsplash/Caspar Camille Rubin
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре, добавив, что компания удалила порядка 1,7 тысячи ссылок с противоправным контентом.
Компания Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. В ноябре ведомство заявило РИА Новости, что направило платформе требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверной информации. На конец 2024 года суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей.
"Администрация Twitch удалила около 1,7 тысячи URL с противоправным контентом. Между тем, за неудаление запрещенного контента и неисполнение обязанностей владельца социальной сети, предусмотренных российским законодательством, Twitch Interactive, Inc. привлекается к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов достигла 69,7 миллиона рублей", - сообщили в РКН.
В ведомстве напомнили, что Twitch Interactive, Inc., владелец платформы Twitch, входит в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, с 22 ноября 2021 года. С 13 июля 2022 года к Twitch Interactive, Inc. применяют меры понуждения из-за несоблюдения требований "Закона о приземлении". Поисковые системы информируют пользователей Twitch о нарушении компанией законодательства РФ.
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Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста
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