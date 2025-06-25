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Цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну
Цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну - 25.06.2025, ПРАЙМ
Цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну
Стоимость кофе сорта робуста в среду снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3500 долларов за тонну,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T20:20+0300
2025-06-25T20:20+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость кофе сорта робуста в среду снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов среды стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3523 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 21 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3500 долларов за тонну. Во вторник цена на этот сорт также заметно снизилась - на 5,6%. С начала июня робуста подешевела почти на 23%.
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москва, кофе, рынок товаров
Экономика, МОСКВА, кофе, Рынок товаров
20:20 25.06.2025
 
Цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну

ICE Futures: цена кофе сорта робуста опустилась ниже 3500 долларов за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость кофе сорта робуста в среду снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов среды стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3523 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 21 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3500 долларов за тонну.
Во вторник цена на этот сорт также заметно снизилась - на 5,6%. С начала июня робуста подешевела почти на 23%.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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