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Экс-главу управления Росимущества задержали за взятку
Экс-главу управления Росимущества задержали за взятку - 25.06.2025, ПРАЙМ
Экс-главу управления Росимущества задержали за взятку
Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:30+0300
2025-06-25T10:30+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанная, которая до 11 июня 2025 года занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области, через своего сожителя и родственницу, выступавших как посредники, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка. Подчеркивается, что по месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация. Следствие намерено просить об ее аресте. Добавляется, что против взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.
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Происшествия, Общество , РОССИЯ, Кировская область, Удмуртия, Росимущество
Экс-главу управления Росимущества задержали за взятку
Экс-главу управления Росимущества по Удмуртии задержали за взятку
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанная, которая до 11 июня 2025 года занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области, через своего сожителя и родственницу, выступавших как посредники, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка.
Подчеркивается, что по месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация. Следствие намерено просить об ее аресте. Добавляется, что против взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.
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