https://1prime.ru/20250625/rosnedra--858900202.html

Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье

Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье - 25.06.2025, ПРАЙМ

Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье

Роснедра выставили на торги Воздвиженскую площадь в Забайкальском крае с запасами свинца и цинка, а также рудного золота и серебра, начальная цена составляет... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:29+0300

2025-06-25T16:29+0300

2025-06-25T16:29+0300

экономика

бизнес

россия

роснедра

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Воздвиженскую площадь в Забайкальском крае с запасами свинца и цинка, а также рудного золота и серебра, начальная цена составляет 341,4 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 30 июля, а сами торги намечены на 13 августа. Срок действия лицензии на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 341,44 миллиона рублей, а шаг аукциона - 34,14 миллиона. Площадь месторождения - 4,23 квадратного километра. Балансовые запасы первичных руд для условий подземной отработки по категории С1 составили 22,63 тысячи тонн свинца, 41,23 тысячи тонн цинка, 697,6 кг золота, 53,44 тонны серебра, следует из приложения к приказу Дальнедр. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 4,84 тонны золота со средним содержанием в 0,4 грамма на тонну, 136 тонн серебра при среднем содержании в 11,33 грамма на тонну, 418 тысяч тонн свинца при среднем содержании в 3,48% и 171,5 тысячи тонн цинка при среднем содержании в 1,43%.

https://1prime.ru/20250618/iskopaemye-858617045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роснедра