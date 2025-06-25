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Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье
Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье - 25.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье
Роснедра выставили на торги Воздвиженскую площадь в Забайкальском крае с запасами свинца и цинка, а также рудного золота и серебра, начальная цена составляет... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:29+0300
2025-06-25T16:29+0300
экономика
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россия
роснедра
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Воздвиженскую площадь в Забайкальском крае с запасами свинца и цинка, а также рудного золота и серебра, начальная цена составляет 341,4 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 30 июля, а сами торги намечены на 13 августа. Срок действия лицензии на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 341,44 миллиона рублей, а шаг аукциона - 34,14 миллиона. Площадь месторождения - 4,23 квадратного километра. Балансовые запасы первичных руд для условий подземной отработки по категории С1 составили 22,63 тысячи тонн свинца, 41,23 тысячи тонн цинка, 697,6 кг золота, 53,44 тонны серебра, следует из приложения к приказу Дальнедр. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 4,84 тонны золота со средним содержанием в 0,4 грамма на тонну, 136 тонн серебра при среднем содержании в 11,33 грамма на тонну, 418 тысяч тонн свинца при среднем содержании в 3,48% и 171,5 тысячи тонн цинка при среднем содержании в 1,43%.
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бизнес, россия, роснедра
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роснедра
16:29 25.06.2025
 
Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье

Роснедра выставили на торги полиметаллическое месторождение в Забайкалье за 341 млн руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Воздвиженскую площадь в Забайкальском крае с запасами свинца и цинка, а также рудного золота и серебра, начальная цена составляет 341,4 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 30 июля, а сами торги намечены на 13 августа. Срок действия лицензии на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 341,44 миллиона рублей, а шаг аукциона - 34,14 миллиона. Площадь месторождения - 4,23 квадратного километра.
Балансовые запасы первичных руд для условий подземной отработки по категории С1 составили 22,63 тысячи тонн свинца, 41,23 тысячи тонн цинка, 697,6 кг золота, 53,44 тонны серебра, следует из приложения к приказу Дальнедр.
Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 4,84 тонны золота со средним содержанием в 0,4 грамма на тонну, 136 тонн серебра при среднем содержании в 11,33 грамма на тонну, 418 тысяч тонн свинца при среднем содержании в 3,48% и 171,5 тысячи тонн цинка при среднем содержании в 1,43%.
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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