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Россия нарастила импорт южнокорейских смартфонов

Россия нарастила импорт южнокорейских смартфонов - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт южнокорейских смартфонов

Россия в мае этого года нарастила импорт южнокорейских смартфонов до максимальных за полгода значений, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T03:15+0300

2025-06-25T03:15+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года нарастила импорт южнокорейских смартфонов до максимальных за полгода значений, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, майские объемы поставок составили 68 тысяч долларов - это максимум с декабря прошлого года. В месячном выражении импорт вырос на 15,3%, а в годовом - на 7,9%. Всего за первые пять месяцев этого года Москва купила у Сеула смартфонов на 200 тысяч долларов - на 13% больше, чем годом ранее. А за весь 2024 год объемы поставок достигли 814 тысяч долларов. В пятерку главных любителей корейских смартфонов по итогам мая вошли США (230,4 миллиона долларов), Канада (46,4 миллиона), Великобритания (31,9 миллиона), Австрия (28,9 миллиона) и Германия (24,9 миллиона). Россия заняла лишь 33-е место.

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россия, москва, сеул, сша