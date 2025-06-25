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Платежи за заказы с курьерской доставкой в России весной выросли на 13% - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/rossija-858868557.html
Платежи за заказы с курьерской доставкой в России весной выросли на 13%
Платежи за заказы с курьерской доставкой в России весной выросли на 13% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Платежи за заказы с курьерской доставкой в России весной выросли на 13%
Общая сумма платежей за заказы с курьерской доставкой в России весной выросла на 13% в годовом выражении, говорится в исследовании банка "Русский стандарт",... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:29+0300
2025-06-25T06:29+0300
бизнес
экономика
россия
русский стандарт
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общая сумма платежей за заказы с курьерской доставкой в России весной выросла на 13% в годовом выражении, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Популярность заказов с курьерской доставкой у россиян растет. Так, статистика эквайринговой сети банка "Русский стандарт" показала, что общая сумма таких платежей минувшей весной выросла на 13%, а количество увеличилось на 10% относительно весны 2024 года", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории "курьерская доставка" весной 2024 и 2025 года. Отмечается, что большинство покупателей предпочитают оплачивать заказы с курьерской доставкой не во время оформления, а позже, при получении, с возможностью лично проверить качество товаров. "Минувшей весной с большим перевесом лидировали офлайн-платежи за заказы с доставкой (85% от всех таких операций). На онлайн приходились оставшиеся 15%. Причем показатели у офлайна выросли. Годом ранее соотношение составляло 83% в офлайне и 17% в онлайне", - сообщается в исследовании. По данным аналитиков, средняя сумма онлайн-платежа за заказ с курьерской доставкой весной 2025 года составила 3 780 рублей, тогда как в офлайне – 2 766 рублей. "Они немного выросли относительно весны 2024 года, когда средняя сумма такой операции в онлайне была 3 657 рублей, а в офлайне – 2 659 рублей", - отмечают аналитики.
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бизнес, россия, русский стандарт
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Русский стандарт
06:29 25.06.2025
 
Платежи за заказы с курьерской доставкой в России весной выросли на 13%

"Русский стандарт": сумма платежей за заказы с курьерской доставкой весной выросла на 13%

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общая сумма платежей за заказы с курьерской доставкой в России весной выросла на 13% в годовом выражении, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Популярность заказов с курьерской доставкой у россиян растет. Так, статистика эквайринговой сети банка "Русский стандарт" показала, что общая сумма таких платежей минувшей весной выросла на 13%, а количество увеличилось на 10% относительно весны 2024 года", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории "курьерская доставка" весной 2024 и 2025 года.
Отмечается, что большинство покупателей предпочитают оплачивать заказы с курьерской доставкой не во время оформления, а позже, при получении, с возможностью лично проверить качество товаров.
"Минувшей весной с большим перевесом лидировали офлайн-платежи за заказы с доставкой (85% от всех таких операций). На онлайн приходились оставшиеся 15%. Причем показатели у офлайна выросли. Годом ранее соотношение составляло 83% в офлайне и 17% в онлайне", - сообщается в исследовании.
По данным аналитиков, средняя сумма онлайн-платежа за заказ с курьерской доставкой весной 2025 года составила 3 780 рублей, тогда как в офлайне – 2 766 рублей. "Они немного выросли относительно весны 2024 года, когда средняя сумма такой операции в онлайне была 3 657 рублей, а в офлайне – 2 659 рублей", - отмечают аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРусский стандарт
 
 
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