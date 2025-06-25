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Более 40% россиян этим летом поедут в путешествие по России

Более 40% россиян этим летом поедут в путешествие по России - 25.06.2025, ПРАЙМ

Более 40% россиян этим летом поедут в путешествие по России

Более 40% россиян этим летом поедут в путешествие по России, а 4% — за границу, свидетельствуют результаты исследования МФК "Займер", которое есть у РИА... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T07:29+0300

2025-06-25T07:29+0300

2025-06-25T07:29+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Более 40% россиян этим летом поедут в путешествие по России, а 4% — за границу, свидетельствуют результаты исследования МФК "Займер", которое есть у РИА Новости. "Всего в отпуск этим летом собираются 8 из 10 россиян. Из них 44,3% поедут в путешествие по России, а 4% — за границу. Отдыхать дома или на даче будет каждый третий (32,9%). Оставшиеся 18,8% пока не решили, где проведут свой отпуск", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек. Среди участников исследования 68,6% собираются заплатить за летний отдых в этом году заметно больше, чем в прошлом. Еще 14,9% считают, что траты на отдых вырастут незначительно, 15,5% затрудняются с ответом, и всего 1% не планируют увеличения расходов. "Почти половина граждан (48,5%) планирует уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. Более трети респондентов (36,4%) собирается отдать от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый (11,4%) — от 100 до 200 тысяч рублей. Потратить более 200 тысяч рублей готовы только 3,7% опрошенных", - отмечают аналитики. По их данным, каждый третий (33,9%) использует отпускные, а у каждого четвертого (25,8%) отложены деньги на отдых. Воспользоваться кредитной картой планируют 22,3% опрошенных, 13,8% займут в микрофинансовых организациях, а 4,2% — у родственников или знакомых. "Россияне не привыкли отказывать себе в летнем отдыхе, однако с учетом растущих цен на туристические путевки, авиабилеты и проживание, многие меняют свои планы на отпуск, а это свидетельствует об осознанных тратах на досуг. Большинство рассчитывает на собственные средства, в частности, отпускные, а немалая часть граждан откладывает деньги на отдых заранее, что говорит о хорошем уровне навыков финансового планирования среди населения", - отмечают аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия