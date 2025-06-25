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Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:01+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. "Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico. Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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мировая экономика, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, politico
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Politico
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио
Рубио: Иран сейчас "намного дальше" от ядерного оружия, чем до ударов США
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные.
"Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico.
Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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