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Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:01+0300
2025-06-25T10:01+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. "Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico. Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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мировая экономика, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, politico
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Politico
10:01 25.06.2025
 
Иран находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, заявил Рубио

Рубио: Иран сейчас "намного дальше" от ядерного оружия, чем до ударов США

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные.
"Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico.
Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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ПолитикаМировая экономикаСШАИРАНИЗРАИЛЬМарко РубиоДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНPolitico
 
 
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