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Рубио опроверг сообщения, что США лишь замедлили ядерную программу Ирана

Рубио опроверг сообщения, что США лишь замедлили ядерную программу Ирана - 25.06.2025, ПРАЙМ

Рубио опроверг сообщения, что США лишь замедлили ядерную программу Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио посчитал неверными сообщения СМИ о том, что США не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили только на несколько месяцев ядерную... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:25+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио посчитал неверными сообщения СМИ о том, что США не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили только на несколько месяцев ядерную программу Ирана. Ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США сообщал, что удары США по трём иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" её развитие на несколько месяцев. "Не люблю комментировать такие истории, потому что чаще всего первое сообщение неверно, а человек, который его публикует зачастую имеет свой план. Эта история является ложной историей, и она не должна сообщаться, потому что не передает точно то, что происходит", - сказал Рубио изданию Politico. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

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сша, иран, израиль, марко рубио, оон, cnn, politico