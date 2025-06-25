https://1prime.ru/20250625/rubio-858878162.html
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио
Соединенные Штаты на данный момент не поддерживают призывы ужесточить санкции против России, чтобы сохранить "окно" для мирных переговоров, заявил госсекретарь... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:59+0300
2025-06-25T10:59+0300
2025-06-25T11:14+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не поддерживают призывы ужесточить санкции против России, чтобы сохранить "окно" для мирных переговоров, заявил госсекретарь Марко Рубио в беседе с изданием Politico."Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" - сказал Рубио.Он добавил, то после усиления санкционного давления "окно для переговоров с Россией, скорее всего, закроется".Рубио также отметил, что введение санкций США против России будет означать признание неспособности к переговорам. Кроме того, президент США Дональд Трамп сам решит, когда и в каком виде следует вводить новые санкции против России, если в этом возникнет необходимость.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, сша, марко рубио
Политика, РОССИЯ, США, Марко Рубио
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио
Рубио: США пока не поддерживают призывы усилить санкции против России
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не поддерживают призывы ужесточить санкции против России, чтобы сохранить "окно" для мирных переговоров, заявил госсекретарь Марко Рубио в беседе с изданием Politico.
"Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" - сказал Рубио.
Он добавил, то после усиления санкционного давления "окно для переговоров с Россией, скорее всего, закроется".
Рубио также отметил, что введение санкций США против России будет означать признание неспособности к переговорам. Кроме того, президент США Дональд Трамп сам решит, когда и в каком виде следует вводить новые санкции против России, если в этом возникнет необходимость.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России