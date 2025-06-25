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США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
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США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио
США теперь точно знают местоположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар, если Тегеран попытается восстановить разрушенную инфраструктуру,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:08+0300
2025-06-25T12:08+0300
политика
мировая экономика
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москва
иран
марко рубио
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. США теперь точно знают местоположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар, если Тегеран попытается восстановить разрушенную инфраструктуру, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Теперь мы знаем, где это. И если они попытаются восстановить - у нас будут варианты", - сказал Рубио журналистам, отметив, что удар по ядерным объектам был "полным и тотальным уничтожением".
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мировая экономика, сша, москва, иран, марко рубио
Политика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ИРАН, Марко Рубио
12:08 25.06.2025
 
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио

Рубио: США знают расположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. США теперь точно знают местоположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар, если Тегеран попытается восстановить разрушенную инфраструктуру, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Теперь мы знаем, где это. И если они попытаются восстановить - у нас будут варианты", - сказал Рубио журналистам, отметив, что удар по ядерным объектам был "полным и тотальным уничтожением".
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио
10:59
 
ПолитикаМировая экономикаСШАМОСКВАИРАНМарко Рубио
 
 
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