https://1prime.ru/20250625/rubio-858884475.html
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио
США теперь точно знают местоположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар, если Тегеран попытается восстановить разрушенную инфраструктуру,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:08+0300
2025-06-25T12:08+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. США теперь точно знают местоположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар, если Тегеран попытается восстановить разрушенную инфраструктуру, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Теперь мы знаем, где это. И если они попытаются восстановить - у нас будут варианты", - сказал Рубио журналистам, отметив, что удар по ядерным объектам был "полным и тотальным уничтожением".
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мировая экономика, сша, москва, иран, марко рубио
Политика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ИРАН, Марко Рубио
США смогут повторно ударить по Ирану, заявил Рубио
Рубио: США знают расположение ядерных объектов Ирана и смогут нанести новый удар