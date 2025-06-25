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В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля

В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля

Каждый человек сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля, сообщила РИА Новости член комитета... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:43+0300

2025-06-25T15:43+0300

2025-06-25T15:43+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

госдума

банк россии

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Каждый человек сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. "Каждый человек, кто будет делать переводы при помощи цифрового рубля, отследит весь путь движения своих денежных средств", - сказала депутат. Полуянова также отметила, что введение цифрового рубля обеспечит высокую скорость переводов внутри личных счетов клиентов и обеспечит прозрачность всех операций. "Введение цифрового рубля уже станет актуальным буквально со следующего года. Сейчас устанавливается система поэтапного введения цифрового рубля в обороты банков, в обороты предприятий, малого бизнеса", - добавила она. Политик уточнила, что с этим нововведением столкнутся все жители России. Самый льготный режим использования цифрового рубля будет у малого бизнеса. "Конечно, поэтапное введение даст возможность нам привыкнуть к этому инструменту, оценить удобство по его использованию. Но вместе с тем скорость и прозрачность – это главные аргументы в пользу введения электронного рубля", - подытожила парламентарий. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В феврале этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, госдума, банк россии