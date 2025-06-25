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В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля
В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля
Каждый человек сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля, сообщила РИА Новости член комитета... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:43+0300
2025-06-25T15:43+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Каждый человек сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. "Каждый человек, кто будет делать переводы при помощи цифрового рубля, отследит весь путь движения своих денежных средств", - сказала депутат. Полуянова также отметила, что введение цифрового рубля обеспечит высокую скорость переводов внутри личных счетов клиентов и обеспечит прозрачность всех операций. "Введение цифрового рубля уже станет актуальным буквально со следующего года. Сейчас устанавливается система поэтапного введения цифрового рубля в обороты банков, в обороты предприятий, малого бизнеса", - добавила она. Политик уточнила, что с этим нововведением столкнутся все жители России. Самый льготный режим использования цифрового рубля будет у малого бизнеса. "Конечно, поэтапное введение даст возможность нам привыкнуть к этому инструменту, оценить удобство по его использованию. Но вместе с тем скорость и прозрачность – это главные аргументы в пользу введения электронного рубля", - подытожила парламентарий. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В феврале этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
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россия, эльвира набиуллина, госдума, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Госдума, Банк России
В Госдуме рассказали о преимуществе цифрового рубля
Депутат Полуянова: каждый сможет отследить свои переводы при помощи цифрового рубля
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Каждый человек сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.
"Каждый человек, кто будет делать переводы при помощи цифрового рубля, отследит весь путь движения своих денежных средств", - сказала депутат.
Полуянова также отметила, что введение цифрового рубля обеспечит высокую скорость переводов внутри личных счетов клиентов и обеспечит прозрачность всех операций.
"Введение цифрового рубля уже станет актуальным буквально со следующего года. Сейчас устанавливается система поэтапного введения цифрового рубля в обороты банков, в обороты предприятий, малого бизнеса", - добавила она.
Политик уточнила, что с этим нововведением столкнутся все жители России. Самый льготный режим использования цифрового рубля будет у малого бизнеса.
"Конечно, поэтапное введение даст возможность нам привыкнуть к этому инструменту, оценить удобство по его использованию. Но вместе с тем скорость и прозрачность – это главные аргументы в пользу введения электронного рубля", - подытожила парламентарий.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
В феврале этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля