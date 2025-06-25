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"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС
"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС
Цены на мировом рынке удобрений неизбежно начнут расти с вступлением с 1 июля в силу новых пошлин Евросоюза на импорт азотных и сложных удобрений из России и... | 25.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. Цены на мировом рынке удобрений неизбежно начнут расти с вступлением с 1 июля в силу новых пошлин Евросоюза на импорт азотных и сложных удобрений из России и Белоруссии, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Михаил Рыбников. Совет ЕС ранее в июне утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщалось, что они будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года. После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. "На рынке США, когда там ввели пошлины на продукцию российских производителей, цены в моменте превышали мировые на 100 долларов. История повторится на европейском рынке, где также потребуется срочно перестраивать логистику. Плюс альтернативные поставщики наверняка поднимут цены. Поэтому мировой рынок удобрений ждёт вероятный рост цен", - сказал Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%. Петербургский международный экономический форум состоялся с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, ЕС
"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС
Рыбников: цены на удобрения в мире начнут расти с введением новых пошлин ЕС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. Цены на мировом рынке удобрений неизбежно начнут расти с вступлением с 1 июля в силу новых пошлин Евросоюза на импорт азотных и сложных удобрений из России и Белоруссии, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Михаил Рыбников.
Совет ЕС ранее в июне утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщалось, что они будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.
После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России.
"На рынке США, когда там ввели пошлины на продукцию российских производителей, цены в моменте превышали мировые на 100 долларов. История повторится на европейском рынке, где также потребуется срочно перестраивать логистику. Плюс альтернативные поставщики наверняка поднимут цены. Поэтому мировой рынок удобрений ждёт вероятный рост цен", - сказал Рыбников.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
Петербургский международный экономический форум состоялся с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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