Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250625/rybnikov-858883813.html
"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10%
"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10% - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10%
"Фосагро" за январь-май экспортировала 4,3 миллиона тонн удобрений, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, особенно динамично... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:02+0300
2025-06-25T12:02+0300
пмэф-2025
бизнес
промышленность
индия
африка
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. "Фосагро" за январь-май экспортировала 4,3 миллиона тонн удобрений, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, особенно динамично отгрузки увеличились в Индию и на африканский континент, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Михаил Рыбников. "За первые пять месяцев 2025 года, после закрытия потребностей стратегически важного для нас российского АПК, мы увеличили экспортные отгрузки примерно на 10% (плюс 400 тысяч тонн) до 4,3 миллиона тонн", - сообщил Рыбников. При этом он подчеркнул, что в Индию с начала года уже отгрузили почти миллион тонн (против 700 тысяч тонн за тот же период 2024 года). Помимо этого, отгрузки удобрений в Африку, куда "Фосагро" поставляет больше всех среди российских производителей удобрений, выросли примерно на треть. "Латинская Америка и Бразилия в частности сразу после российского рынка остаются ключевыми направлениями сбыта. На них приходится порядка 40% от общего объема экспорта", - добавил Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250625/rybnikov-858883642.html
индия
африка
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, индия, африка, бразилия
ПМЭФ-2025, Бизнес, Промышленность, ИНДИЯ, АФРИКА, БРАЗИЛИЯ
12:02 25.06.2025
 
"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10%

Рыбников: "Фосагро" увеличила экспорт удобрений в Индию и Африку на 10%

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. "Фосагро" за январь-май экспортировала 4,3 миллиона тонн удобрений, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, особенно динамично отгрузки увеличились в Индию и на африканский континент, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Михаил Рыбников.
"За первые пять месяцев 2025 года, после закрытия потребностей стратегически важного для нас российского АПК, мы увеличили экспортные отгрузки примерно на 10% (плюс 400 тысяч тонн) до 4,3 миллиона тонн", - сообщил Рыбников.
При этом он подчеркнул, что в Индию с начала года уже отгрузили почти миллион тонн (против 700 тысяч тонн за тот же период 2024 года). Помимо этого, отгрузки удобрений в Африку, куда "Фосагро" поставляет больше всех среди российских производителей удобрений, выросли примерно на треть.
"Латинская Америка и Бразилия в частности сразу после российского рынка остаются ключевыми направлениями сбыта. На них приходится порядка 40% от общего объема экспорта", - добавил Рыбников.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Флаг Евросоюза
"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС
12:02
 
ПМЭФ-2025БизнесПромышленностьИНДИЯАФРИКАБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала