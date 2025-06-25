https://1prime.ru/20250625/rybnikov-858883813.html

"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10%

"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10% - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Фосагро" за январь-май увеличила экспорт удобрений на 10%

"Фосагро" за январь-май экспортировала 4,3 миллиона тонн удобрений, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, особенно динамично... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. "Фосагро" за январь-май экспортировала 4,3 миллиона тонн удобрений, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, особенно динамично отгрузки увеличились в Индию и на африканский континент, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Михаил Рыбников. "За первые пять месяцев 2025 года, после закрытия потребностей стратегически важного для нас российского АПК, мы увеличили экспортные отгрузки примерно на 10% (плюс 400 тысяч тонн) до 4,3 миллиона тонн", - сообщил Рыбников. При этом он подчеркнул, что в Индию с начала года уже отгрузили почти миллион тонн (против 700 тысяч тонн за тот же период 2024 года). Помимо этого, отгрузки удобрений в Африку, куда "Фосагро" поставляет больше всех среди российских производителей удобрений, выросли примерно на треть. "Латинская Америка и Бразилия в частности сразу после российского рынка остаются ключевыми направлениями сбыта. На них приходится порядка 40% от общего объема экспорта", - добавил Рыбников. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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бизнес, промышленность, индия, африка, бразилия