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Российский рынок акций в основную сессию усилил рост
Российский рынок акций в основную сессию усилил рост - 25.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию усилил рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды несколько усилил рост на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, следует из данных... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:31+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды несколько усилил рост на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.21 мск рос на 1,09%, до 2774,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,18%, до 1172,97 пункта. В частности, дорожают бумаги "Совкомфлота" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,3%), "Яндекса" (+1,4%), "Новатэка" (+1,3%). Дешевеют акции "Фосагро" (-0,6%), ВТБ (-1,1%), "Позитива" (-0,7%). Индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в зоне 2740-2780 пунктов, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В фокусе - вечерние данные по недельной инфляции, которые важны в контексте грядущего заседания ЦБ РФ 25 июля. Лучше рынка могут смотреться, соответственно, бумаги, зависимые от ключевой ставки", - добавляет она. Данные по инфляции, скорее всего, продолжат показывать снижающуюся динамику, а это как раз может подкрепить ожидания инвесторов, что ЦБ РФ продолжит смягчать ДКП, что в целом позитивно для российского рынка акций, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".
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рынок, торги, акции, рф, мосбиржа, совкомфлот, ростелеком
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Мосбиржа, Совкомфлот, Ростелеком
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды несколько усилил рост на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.21 мск рос на 1,09%, до 2774,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,18%, до 1172,97 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Совкомфлота" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,3%), "Яндекса" (+1,4%), "Новатэка" (+1,3%). Дешевеют акции "Фосагро" (-0,6%), ВТБ (-1,1%), "Позитива" (-0,7%).
Индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в зоне 2740-2780 пунктов, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В фокусе - вечерние данные по недельной инфляции, которые важны в контексте грядущего заседания ЦБ РФ 25 июля. Лучше рынка могут смотреться, соответственно, бумаги, зависимые от ключевой ставки", - добавляет она.
Данные по инфляции, скорее всего, продолжат показывать снижающуюся динамику, а это как раз может подкрепить ожидания инвесторов, что ЦБ РФ продолжит смягчать ДКП, что в целом позитивно для российского рынка акций, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно растет