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Российский рынок акций умеренно корректируется вверх

Российский рынок акций умеренно корректируется вверх - 25.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно корректируется вверх

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду на фоне ряда положительных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:32+0300

2025-06-25T15:32+0300

2025-06-25T15:32+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду на фоне ряда положительных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 1,23% - до 2 778,82 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 0,08% - до 66,22 доллара за баррель. "Российский рынок акций после позитивного начала торгов сдал позиции, но вскоре устремился вверх, продолжая развивать вчерашний отскок от двухнедельного минимума. Индекс Мосбиржи обновил максимум недели и находится в хорошем плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Восстановлению наших фондовых индикаторов способствует улучшение фактора геополитики, добавил эксперт. "На рынок сегодня в большей степени влияют положительные факторы: это и начавшийся вновь рост котировок нефти после предшествующего их обвала и, безусловно, приближающиеся даты отсечения по дивидендам по многим эмитентам. Продолжаются активные покупки в акциях ВТБ, Московской биржи, МТС, "Сургутнефтегазе", по которым "отсечка" наступает в первой половине июля", - рассказал Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Цены на нефть Brent снизились до 66 долларов США за баррель, продолжая реагировать на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Это оказывает давление на бумаги российских нефтяных компаний, "Лукойл" и "Роснефть" показывают динамику хуже рынка. Также появилась новость, что Китай усилил интерес к строительству российского газопровода "Сила Сибири - 2", сомневаясь в надежности поставок энергоносителей из Персидского залива - акции "Газпрома" на это никак не отреагировали", - добавляет Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Лучше рынка выглядят акции "Совкомфлота" (+2,11%) — инвесторы положительно отреагировали на заявление руководства о приверженности дивидендной политике", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". В частности, сильно дорожают акции "Ростелекома" (+4,37%), "Позитива" (+4,35%), расписки Ozon (+3,77%), акции "Селигдара" (+2,62%), "Новатэка" (+2,54%). "Депозитарные расписки Ozon могут дорожать на новости о том, что, по данным 2ГИС, в июне в российских городах-миллионниках число пунктов выдачи заказов маркетплейса увеличилось на 32,4% года к году, до 51,1 тысячи", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дешевеют акции ДВМП (-1,77%), "СПБ Биржи" (-1,00%), банка "Санкт-Петербург" (-0,98%), "Фосагро" (-0,93%), "Мечела" (-0,68%). ПРОГНОЗЫ "Наш рынок избавился от излишне пессимистичного настроя прошлой недели, поэтому если новостной фон не ухудшится, а котировки нефти не возобновят быстрое снижение, индекс Мосбиржи способен продолжить подъем и предпринять еще одну попытку закрепиться над уровнем 2800 пунктов", - заключил Бабин. Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2750 -2800 пунктов. При отсутствии негативных новостей Смирнов ожидает закрытия торгов в "зеленой зоне". "В целом рынок остается "боковым", консолидация в узком диапазоне 2720–2800 пунктов по индексу Мосбиржи продолжается. Объемы падают, рынок становится летним. И вряд ли этот характер изменится в ближайшее время", - считает Примак.

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