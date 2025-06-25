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Рютте перед саммитом в Гааге впервые не задали ни одного вопроса по Украине

Рютте перед саммитом в Гааге впервые не задали ни одного вопроса по Украине - 25.06.2025, ПРАЙМ

Рютте перед саммитом в Гааге впервые не задали ни одного вопроса по Украине

Генсеку НАТО Марку Рютте перед началом в Гааге заседания саммита альянса журналисты не задали ни одного вопроса, касающегося Украины, подтверждая тем самым... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:07+0300

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политика

украина

гаага

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Генсеку НАТО Марку Рютте перед началом в Гааге заседания саммита альянса журналисты не задали ни одного вопроса, касающегося Украины, подтверждая тем самым отсутствие впервые за последние три года украинского досье в числе приоритетных на подобных встречах. Трансляция выступления Рютте перед журналистами велась на сайте НАТО. Генсеку в основном задавали вопросы, связанные с увеличением расходов стран блока на оборону до 5% ВВП, отношением США к Европе и альянсу в целом, а также последними ударами США по Ирану. Ни одного связанного с Украиной вопроса задано не было. Сам Рютте в предварительном коротком вступлении назвал Украину последней в числе тем в повестке саммита.

https://1prime.ru/20250625/nato-858873512.html

украина

гаага

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украина, гаага, марк рютте, нато