Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250625/rzhd-858895170.html
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов - 25.06.2025, ПРАЙМ
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов
Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:20+0300
2025-06-25T15:20+0300
бизнес
северо-запад
пермский край
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов тонн, говорится в сообщении компании. "Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 5,6% в январе-мае. Всего по железной дороге за 5 месяцев 2025 года отправлено 30 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 5,6% выше рекорда, установленного за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении. В том числе на экспорт погружено 18,1 миллиона тонн (+32,7%). Большая часть удобрений, почти 15 миллионов тонн (+31,4%), отправилась в направлении портов: Северо-Запада – 13,2 миллиона тонн (+34,8%), Юга – 1,8 миллиона тонн (+13,7%). Кроме того, через погранпереходы на экспорт отправлено 3,1 миллиона тонн удобрений (+39,1%). Лидерами по объему погрузки с начала года являются Пермский край (7,9 миллиона тонн, +2,5%), Мурманская область (6,4 миллиона тонн, +3,7%) и Вологодская область (2,7 миллиона тонн, +27,5%).
https://1prime.ru/20250624/relsy-858836989.html
северо-запад
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, северо-запад, пермский край, ржд
Бизнес, Северо-Запад, Пермский край, РЖД
15:20 25.06.2025
 
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов

Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.
"Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 5,6% в январе-мае. Всего по железной дороге за 5 месяцев 2025 года отправлено 30 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 5,6% выше рекорда, установленного за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
В том числе на экспорт погружено 18,1 миллиона тонн (+32,7%). Большая часть удобрений, почти 15 миллионов тонн (+31,4%), отправилась в направлении портов: Северо-Запада – 13,2 миллиона тонн (+34,8%), Юга – 1,8 миллиона тонн (+13,7%). Кроме того, через погранпереходы на экспорт отправлено 3,1 миллиона тонн удобрений (+39,1%).
Лидерами по объему погрузки с начала года являются Пермский край (7,9 миллиона тонн, +2,5%), Мурманская область (6,4 миллиона тонн, +3,7%) и Вологодская область (2,7 миллиона тонн, +27,5%).
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для для ВСМ Москва - Петербург
Вчера, 11:04
 
БизнесСеверо-ЗападПермский крайРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала