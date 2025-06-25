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Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов - 25.06.2025, ПРАЙМ
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов
Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:20+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов тонн, говорится в сообщении компании. "Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 5,6% в январе-мае. Всего по железной дороге за 5 месяцев 2025 года отправлено 30 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 5,6% выше рекорда, установленного за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении. В том числе на экспорт погружено 18,1 миллиона тонн (+32,7%). Большая часть удобрений, почти 15 миллионов тонн (+31,4%), отправилась в направлении портов: Северо-Запада – 13,2 миллиона тонн (+34,8%), Юга – 1,8 миллиона тонн (+13,7%). Кроме того, через погранпереходы на экспорт отправлено 3,1 миллиона тонн удобрений (+39,1%). Лидерами по объему погрузки с начала года являются Пермский край (7,9 миллиона тонн, +2,5%), Мурманская область (6,4 миллиона тонн, +3,7%) и Вологодская область (2,7 миллиона тонн, +27,5%).
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бизнес, северо-запад, пермский край, ржд
Бизнес, Северо-Запад, Пермский край, РЖД
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов
Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6%
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-мае выросла на 5,6% по сравнению с рекордом, установленным в аналогичном периоде прошлого года, и составила 30 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.
"Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 5,6% в январе-мае. Всего по железной дороге за 5 месяцев 2025 года отправлено 30 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 5,6% выше рекорда, установленного за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
В том числе на экспорт погружено 18,1 миллиона тонн (+32,7%). Большая часть удобрений, почти 15 миллионов тонн (+31,4%), отправилась в направлении портов: Северо-Запада – 13,2 миллиона тонн (+34,8%), Юга – 1,8 миллиона тонн (+13,7%). Кроме того, через погранпереходы на экспорт отправлено 3,1 миллиона тонн удобрений (+39,1%).
Лидерами по объему погрузки с начала года являются Пермский край (7,9 миллиона тонн, +2,5%), Мурманская область (6,4 миллиона тонн, +3,7%) и Вологодская область (2,7 миллиона тонн, +27,5%).
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