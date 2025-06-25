https://1prime.ru/20250625/sakhar-858879277.html
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года
Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:11+0300
2025-06-25T11:11+0300
2025-06-25T11:11+0300
экономика
сахар
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар сократилась на 1,68%, до 15,77 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 15,71 цента. Это самое низкое значение с 14 апреля 2021 года. В середине июня цена опустилась ниже 16 центов за фунт впервые с апреля 2021 года. Стоимость фьючерса снижается четвертый месяц подряд: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 20%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
https://1prime.ru/20250617/eksperty-858572069.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахар
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года
Цены на сахар во вторник снизились до самого низкого уровня с апреля 2021 года
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов вторника стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар сократилась на 1,68%, до 15,77 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 15,71 цента. Это самое низкое значение с 14 апреля 2021 года.
В середине июня цена опустилась ниже 16 центов за фунт впервые с апреля 2021 года.
Стоимость фьючерса снижается четвертый месяц подряд: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 20%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
Цены на сахар приблизились к критически низкой отметке, считают эксперты