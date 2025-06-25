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Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года - 25.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года
Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:11+0300
2025-06-25T11:11+0300
экономика
сахар
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар сократилась на 1,68%, до 15,77 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 15,71 цента. Это самое низкое значение с 14 апреля 2021 года. В середине июня цена опустилась ниже 16 центов за фунт впервые с апреля 2021 года. Стоимость фьючерса снижается четвертый месяц подряд: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 20%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
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сахар
Экономика, сахар
11:11 25.06.2025
 
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года

Цены на сахар во вторник снизились до самого низкого уровня с апреля 2021 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов вторника стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар сократилась на 1,68%, до 15,77 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 15,71 цента. Это самое низкое значение с 14 апреля 2021 года.
В середине июня цена опустилась ниже 16 центов за фунт впервые с апреля 2021 года.
Стоимость фьючерса снижается четвертый месяц подряд: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 20%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
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