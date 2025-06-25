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Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года

Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года - 25.06.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года

Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 25.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-25T11:11+0300

2025-06-25T11:11+0300

экономика

сахар

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник сократились на 1,7%, уменьшившись до самого низкого уровня с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов вторника стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар сократилась на 1,68%, до 15,77 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 15,71 цента. Это самое низкое значение с 14 апреля 2021 года. В середине июня цена опустилась ниже 16 центов за фунт впервые с апреля 2021 года. Стоимость фьючерса снижается четвертый месяц подряд: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 20%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.

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сахар