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Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:56+0300
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По данным издания, соответствующее заявление Рубио сделал во время закрытого ужина во вторник, накануне основного заседания саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как отмечает Politico, удивила некоторых союзников, поскольку в личных беседах, как утверждается, Рубио выступал с более жёсткой риторикой в адрес Кремля.
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Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Гаага, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио
Рубио заявил, что конгресс изучит вопрос ужесточения санкций против России
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По данным издания, соответствующее заявление Рубио сделал во время закрытого ужина во вторник, накануне основного заседания саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как отмечает Politico, удивила некоторых союзников, поскольку в личных беседах, как утверждается, Рубио выступал с более жёсткой риторикой в адрес Кремля.
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио