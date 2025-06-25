https://1prime.ru/20250625/sanktsii-858901604.html

Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио

Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ

Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:56+0300

2025-06-25T16:56+0300

2025-06-25T16:56+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По данным издания, соответствующее заявление Рубио сделал во время закрытого ужина во вторник, накануне основного заседания саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как отмечает Politico, удивила некоторых союзников, поскольку в личных беседах, как утверждается, Рубио выступал с более жёсткой риторикой в адрес Кремля.

https://1prime.ru/20250625/rubio-858878162.html

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россия, сша, вашингтон, гаага, марко рубио, дональд трамп, нато, politico