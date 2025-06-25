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Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:56+0300
2025-06-25T16:56+0300
политика
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politico
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По данным издания, соответствующее заявление Рубио сделал во время закрытого ужина во вторник, накануне основного заседания саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как отмечает Politico, удивила некоторых союзников, поскольку в личных беседах, как утверждается, Рубио выступал с более жёсткой риторикой в адрес Кремля.
https://1prime.ru/20250625/rubio-858878162.html
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россия, сша, вашингтон, гаага, марко рубио, дональд трамп, нато, politico
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Гаага, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Politico
16:56 25.06.2025
 
Конгресс США обсудит вопрос ужесточения санкций против России, заявил Рубио

Рубио заявил, что конгресс изучит вопрос ужесточения санкций против России

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам по НАТО, что конгресс планирует изучить вопрос ужесточения санкций против России после принятия так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По данным издания, соответствующее заявление Рубио сделал во время закрытого ужина во вторник, накануне основного заседания саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как отмечает Politico, удивила некоторых союзников, поскольку в личных беседах, как утверждается, Рубио выступал с более жёсткой риторикой в адрес Кремля.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
США пока не поддерживают усиление санкций против России, заявил Рубио
10:59
 
ПолитикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНГаагаМарко РубиоДональд ТрампНАТОPolitico
 
 
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