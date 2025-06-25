Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250625/sber-858887742.html
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут - 25.06.2025, ПРАЙМ
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут
СберСтрахование жизни сократила время урегулирования страховых случаев россиян до пяти минут. Столь высокая скорость выплаты достигнута благодаря внедрению... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:04+0300
2025-06-25T13:14+0300
сберстрахование жизни
финансы
банки
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/56/827235602_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4be020b2f852322c3ead076939229cbd.jpg
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни сократила время урегулирования страховых случаев россиян до пяти минут. Столь высокая скорость выплаты достигнута благодаря внедрению уникальных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, а также эффективному взаимодействию с государственными институтами, сообщили в компании.Первую выплату в онлайн-режиме получила жительница Владивостока по программе страхования жизни и здоровья – деньги в сумме 234 тысячи рублей ей перечислили спустя 5 минут после подачи заявления на сайте компании.По словам вице-президента Сбербанка, генерального директора СберСтрахования жизни Игоря Кобзаря, компания стала первой на российском страховом рынке, кто реализовал эту возможность."Выплаты за 5 минут применяются по страховым случаям при кредитных и ипотечных программах страхования жизни. Нам предстоит расширить инициативу на остальные продукты, создавая бесшовный и прозрачный опыт обслуживания наших клиентов. Для этого мы продолжаем обучать искусственный интеллект, а также взаимодействуем с государственными органами для автоматического предоставления медицинских данных за клиента. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени", - сообщил Игорь Кобзарь.Супербыстрые выплаты осуществляются по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни. Чтобы заявить о страховом случае, необходимо отправить заявку в онлайн в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента.Получив заявку, страховая компания автоматически запрашивает больничный лист клиента в Фонде социального страхования или справку в записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Скорость обеспечивает то, что решение принимает AI-агент без участия человека. Он работает 24 часа семь дней в неделю.
https://1prime.ru/20250606/sber-858268114.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/56/827235602_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_f5445bfcd6dfc8216441345ecf55d3c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сберстрахование жизни, финансы, банки, ии
СберСтрахование жизни, Финансы, Банки, ИИ
13:04 25.06.2025 (обновлено: 13:14 25.06.2025)
 
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут

СберСтрахование жизни: россияне смогут получить страховую выплату за 5 минут

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтраховой полис ОСАГО нового образца
Страховой полис ОСАГО нового образца - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни сократила время урегулирования страховых случаев россиян до пяти минут. Столь высокая скорость выплаты достигнута благодаря внедрению уникальных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, а также эффективному взаимодействию с государственными институтами, сообщили в компании.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
"СберСтрахование жизни" предложил инвесторам тактику при снижении ставки
6 июня, 14:07
Первую выплату в онлайн-режиме получила жительница Владивостока по программе страхования жизни и здоровья – деньги в сумме 234 тысячи рублей ей перечислили спустя 5 минут после подачи заявления на сайте компании.
По словам вице-президента Сбербанка, генерального директора СберСтрахования жизни Игоря Кобзаря, компания стала первой на российском страховом рынке, кто реализовал эту возможность.
"Выплаты за 5 минут применяются по страховым случаям при кредитных и ипотечных программах страхования жизни. Нам предстоит расширить инициативу на остальные продукты, создавая бесшовный и прозрачный опыт обслуживания наших клиентов. Для этого мы продолжаем обучать искусственный интеллект, а также взаимодействуем с государственными органами для автоматического предоставления медицинских данных за клиента. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени", - сообщил Игорь Кобзарь.
Супербыстрые выплаты осуществляются по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни. Чтобы заявить о страховом случае, необходимо отправить заявку в онлайн в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента.
Получив заявку, страховая компания автоматически запрашивает больничный лист клиента в Фонде социального страхования или справку в записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Скорость обеспечивает то, что решение принимает AI-агент без участия человека. Он работает 24 часа семь дней в неделю.
 
СберСтрахование жизниФинансыБанкиИИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала