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"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут

"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут - 25.06.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут

СберСтрахование жизни сократила время урегулирования страховых случаев россиян до пяти минут. Столь высокая скорость выплаты достигнута благодаря внедрению... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:04+0300

2025-06-25T13:04+0300

2025-06-25T13:14+0300

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни сократила время урегулирования страховых случаев россиян до пяти минут. Столь высокая скорость выплаты достигнута благодаря внедрению уникальных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, а также эффективному взаимодействию с государственными институтами, сообщили в компании.Первую выплату в онлайн-режиме получила жительница Владивостока по программе страхования жизни и здоровья – деньги в сумме 234 тысячи рублей ей перечислили спустя 5 минут после подачи заявления на сайте компании.По словам вице-президента Сбербанка, генерального директора СберСтрахования жизни Игоря Кобзаря, компания стала первой на российском страховом рынке, кто реализовал эту возможность."Выплаты за 5 минут применяются по страховым случаям при кредитных и ипотечных программах страхования жизни. Нам предстоит расширить инициативу на остальные продукты, создавая бесшовный и прозрачный опыт обслуживания наших клиентов. Для этого мы продолжаем обучать искусственный интеллект, а также взаимодействуем с государственными органами для автоматического предоставления медицинских данных за клиента. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени", - сообщил Игорь Кобзарь.Супербыстрые выплаты осуществляются по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни. Чтобы заявить о страховом случае, необходимо отправить заявку в онлайн в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента.Получив заявку, страховая компания автоматически запрашивает больничный лист клиента в Фонде социального страхования или справку в записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Скорость обеспечивает то, что решение принимает AI-агент без участия человека. Он работает 24 часа семь дней в неделю.

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сберстрахование жизни, финансы, банки, ии