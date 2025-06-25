Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250625/sber-858888047.html
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:07+0300
2025-06-25T13:07+0300
технологии
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/49/842864929_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_5b2e5536be1614323a32a42d6175d1e6.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в релизе компании. "На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. … GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов", - сказано в релизе. Компания представила разработку и открыла запись на ранний доступ на конференции GigaConf 2025. Процесс генерации занимает несколько минут - после этого приложение готово к публикации. Как отметили в компании, ИИ-помощник позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в IT-сферу. Платформа будет полезна как разработчикам, так и обычным пользователям без навыков программирования. "Запуск GigaStudio - это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов - доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding - когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
https://1prime.ru/20250625/sber-858887742.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/49/842864929_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_7df8afbee1343792f41975c5d84133f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, сбербанк
Технологии, Финансы, Сбербанк
13:07 25.06.2025
 
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля

"Сбер" выпустит инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в релизе компании.
"На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. … GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов", - сказано в релизе. Компания представила разработку и открыла запись на ранний доступ на конференции GigaConf 2025.
Процесс генерации занимает несколько минут - после этого приложение готово к публикации.
Как отметили в компании, ИИ-помощник позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в IT-сферу. Платформа будет полезна как разработчикам, так и обычным пользователям без навыков программирования.
"Запуск GigaStudio - это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов - доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding - когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
Страховой полис ОСАГО нового образца - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
"СберСтрахование жизни" теперь платит за пять минут
13:04
 
ТехнологииФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала