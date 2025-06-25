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"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:07+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в релизе компании. "На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. … GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов", - сказано в релизе. Компания представила разработку и открыла запись на ранний доступ на конференции GigaConf 2025. Процесс генерации занимает несколько минут - после этого приложение готово к публикации. Как отметили в компании, ИИ-помощник позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в IT-сферу. Платформа будет полезна как разработчикам, так и обычным пользователям без навыков программирования. "Запуск GigaStudio - это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов - доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding - когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
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технологии, финансы, сбербанк
Технологии, Финансы, Сбербанк
"Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля
"Сбер" выпустит инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Сбер" выпустит ИИ-инструмент для разработки веб-приложений с нуля GigaStudio - он умеет генерировать приложения на основе текстовых запросов, говорится в релизе компании.
"На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. … GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов", - сказано в релизе. Компания представила разработку и открыла запись на ранний доступ на конференции GigaConf 2025.
Процесс генерации занимает несколько минут - после этого приложение готово к публикации.
Как отметили в компании, ИИ-помощник позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в IT-сферу. Платформа будет полезна как разработчикам, так и обычным пользователям без навыков программирования.
"Запуск GigaStudio - это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов - доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding - когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
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