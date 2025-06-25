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"Севергрупп" продаст бывший завод Bosch структуре Softline

"Севергрупп" продаст бывший завод Bosch структуре Softline - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Севергрупп" продаст бывший завод Bosch структуре Softline

"Севергрупп", принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, продает бывший завод Bosch в Саратовской области структуре IT-компании Softline, пишет газета РБК со... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:02+0300

2025-06-25T09:02+0300

2025-06-25T09:02+0300

экономика

бизнес

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алексей мордашов

севергрупп

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. "Севергрупп", принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, продает бывший завод Bosch в Саратовской области структуре IT-компании Softline, пишет газета РБК со ссылкой на представителя холдинга. "Севергрупп" подписал соглашение о продаже ООО "Энгельс Электроинструменты" - завода по производству электроинструментов в Саратовской области, который ранее принадлежал немецкой компании Bosch. Покупателем выступило ООО "Интернет Проекты", - говорится в материалах издания. В холдинге указали, что решение принято в рамках балансировки промышленного портфеля группы. Компания "Интернет проекты" в 2022 году перешла Игорю Боровикову, основателю IT-компании Softline, отмечает издание. В начале октября прошлого года "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", одного из крупнейших производителей шин в России. В линейке легковых шин это Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех". "Севергрупп" - частная инвестиционная компания, управляющая активами бизнесмена и председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.

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