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Украина увеличила расходы на армию на 34 процента - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Украина увеличила расходы на армию на 34 процента
Украина увеличила расходы на армию на 34 процента - 25.06.2025, ПРАЙМ
Украина увеличила расходы на армию на 34 процента
Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 миллиарда долларов), это на 34% больше, чем было потрачено на армию за... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:23+0300
2025-06-25T15:23+0300
политика
общество
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 миллиарда долларов), это на 34% больше, чем было потрачено на армию за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 триллион гривен (23,8 миллиарда долларов – ред.). Это две 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он уточнил, что предлагается увеличить финансирование сил обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, покрыть эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
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общество , украина, денис шмыгаль
Политика, Общество , УКРАИНА, Денис Шмыгаль
15:23 25.06.2025
 
Украина увеличила расходы на армию на 34 процента

Шмыгаль: Украина за пять месяцев потратила на оборону почти триллион гривен

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 миллиарда долларов), это на 34% больше, чем было потрачено на армию за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы.
"За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 триллион гривен (23,8 миллиарда долларов – ред.). Это две 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что предлагается увеличить финансирование сил обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, покрыть эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований.
Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Коммюнике саммита НАТО не содержит упоминания о вступлении Украины в альянс
14:53
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАДенис Шмыгаль
 
 
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