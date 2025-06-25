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В Швейцарии одобрили проект договора с Украиной о восстановлении страны

В Швейцарии одобрили проект договора с Украиной о восстановлении страны - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии одобрили проект договора с Украиной о восстановлении страны

Правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны, он... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:40+0300

2025-06-25T12:40+0300

2025-06-25T12:40+0300

политика

украина

швейцария

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ЖЕНЕВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны, он будет подписан с Украиной в Риме на "Конференции по восстановлению Украины" 10 и 11 июля, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На своем заседании 25 июня 2025 года Федеральный совет одобрил соглашение между Швейцарией и Украиной о сотрудничестве в восстановлении Украины. Этот договор станет правовой основой для укрепления сотрудничества со швейцарским частным сектором в рамках процесса восстановления Украины", - сказано в документе. Уточняется, что это соглашение будет подписано в Риме на конференции по восстановлению Украины 2025 10-11 июля делегатом Федерального совета по Украине Жаком Гербером и первым вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко. "Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", - добавляется в заявлении. По словам правительства, эта поддержка в первую очередь направлена на приоритетные для Украины отрасли, в которых Швейцария уже активно работает, такие как энергетика, транспорт и мобильность, механическое оборудование, строительство, водоснабжение, а также защита от стихийных бедствий и их предотвращение. "После подписания договора Федеральный совет откроет процедуру консультаций и направит Федеральному Собранию (Парламенту - ред.) сообщение для одобрения соглашения", - заключают швейцарские власти. В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.

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украина, швейцария