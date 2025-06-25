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Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45%

Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45%

Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:52+0300

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ЖЕНЕВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%, заявила директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез. "Расходы на армию заметно растут. В 2024 году мы потратили на армию 5,7 миллиарда франков (около 7 миллиардов долларов - ред.). По текущим прогнозам, в 2029 году эта сумма достигнет уже 8,2 миллиарда (около 10,16 миллиарда долларов - ред.)", - сказала Д'Амелио-Фавез на пресс-конференции в Берне, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства. Д'Амелио-Фавез объяснила этот резкий рост почти на 45% решением парламента увеличить с 2032 года расходы на армию до 1% ВВП, в то время как правительство планировало достичь этой цели к 2035 году. Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова. Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО.

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мировая экономика, швейцария, рф, нато, ес