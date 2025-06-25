https://1prime.ru/20250625/shveytsariya-858900919.html
Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45%
Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45%
Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:52+0300
2025-06-25T16:52+0300
2025-06-25T16:52+0300
вооружения
мировая экономика
швейцария
рф
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%, заявила директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез. "Расходы на армию заметно растут. В 2024 году мы потратили на армию 5,7 миллиарда франков (около 7 миллиардов долларов - ред.). По текущим прогнозам, в 2029 году эта сумма достигнет уже 8,2 миллиарда (около 10,16 миллиарда долларов - ред.)", - сказала Д'Амелио-Фавез на пресс-конференции в Берне, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства. Д'Амелио-Фавез объяснила этот резкий рост почти на 45% решением парламента увеличить с 2032 года расходы на армию до 1% ВВП, в то время как правительство планировало достичь этой цели к 2035 году. Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова. Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО.
https://1prime.ru/20250625/shveytsariya-858886832.html
швейцария
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, швейцария, рф, нато, ес
Вооружения, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РФ, НАТО, ЕС
Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета на 45%
Власти Швейцарии прогнозируют увеличение военного бюджета до $10,1 миллиарда к 2029 году
ЖЕНЕВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%, заявила директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез.
"Расходы на армию заметно растут. В 2024 году мы потратили на армию 5,7 миллиарда франков (около 7 миллиардов долларов - ред.). По текущим прогнозам, в 2029 году эта сумма достигнет уже 8,2 миллиарда (около 10,16 миллиарда долларов - ред.)", - сказала Д'Амелио-Фавез на пресс-конференции в Берне, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства.
Д'Амелио-Фавез объяснила этот резкий рост почти на 45% решением парламента увеличить с 2032 года расходы на армию до 1% ВВП, в то время как правительство планировало достичь этой цели к 2035 году.
Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова.
Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО.
В Швейцарии одобрили проект договора с Украиной о восстановлении страны