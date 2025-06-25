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Швейцария планирует сократить расходы на помощь украинским беженцам

Швейцария планирует сократить расходы на помощь украинским беженцам - 25.06.2025, ПРАЙМ

Швейцария планирует сократить расходы на помощь украинским беженцам

Правительство Швейцарии предлагает сократить в бюджетные расходы на помощь украинским беженцам в стране с нынешних 700 миллионов до 600 миллионов франков в 2026 | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:05+0300

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ЖЕНЕВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии предлагает сократить в бюджетные расходы на помощь украинским беженцам в стране с нынешних 700 миллионов до 600 миллионов франков в 2026 году, заявила на пресс-конференции в Берне президент страны Карин Келлер-Зуттер. Трансляция велась на YouTube-канале правительства. "В 2026 году мы в очередной раз выделяем 600 миллионов франков для украинских беженцев с защитным статусом S (особый статус беженца - ред.)", - сказала она. При этом бюджет Швейцарии на 2025 год предусматривает выделение 700 миллионов франков (около 867 миллионов долларов) на помощь украинским беженцам в стране. Келлер-Зуттер подчеркнула, что правительство пошло на сокращение помощи по требованию парламента, но полностью отказаться от этих расходов, как хотели в законодательном органе, пока не получается. "Таким образом, мы делаем немного лучше, чем курс на сокращение этих расходов, установленный парламентом с целью вернуться к обычным расходам в отношении статуса S, но в этом году снова не удалось полностью отказаться от этих расходов", - подчеркнула Келлер-Зуттер. Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено к осенью 2025 года ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.

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