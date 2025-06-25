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В Нью-Йорке приземлился спецборт из Петербурга

В Нью-Йорке приземлился спецборт из Петербурга - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Нью-Йорке приземлился спецборт из Петербурга

Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T23:37+0300

2025-06-25T23:37+0300

2025-06-25T23:37+0300

россия

нью-йорк

москва

сша

аэропорт пулково

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайте, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22.27 мск.

https://1prime.ru/20241230/diplomaty-853958822.html

нью-йорк

москва

сша

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россия, нью-йорк, москва, сша, аэропорт пулково