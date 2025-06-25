https://1prime.ru/20250625/slovakiya-858892105.html
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России
Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:18+0300
2025-06-25T14:18+0300
2025-06-25T14:18+0300
энергетика
словакия
запад
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. “Ассоциация союзов и объединений работодателей выступила с резким предупреждением в связи с предложением Европейской комиссии, которое касается полной остановки импорта российского энергетического сырья с начала 2028 года. По данным ассоциации, которая представляет значительную часть словацкой промышленности, такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю”, - сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление ассоциации. В информации отмечается, что ассоциация считает предложение Европейской комиссии “недальновидным, политическим и, главным образом, опасным”. “Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Причина заключается, прежде всего, в логистических и инфраструктурных ограничениях. Для стабильного снабжения российские энергетические источники были до сих пор важной частью энергобаланса”, - отмечает издание. В ассоциации уверены, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин. Словацкие компании предлагают в этой связи создать аналитическую группу и приступить к обсуждению механизмов справедливой компенсации, которые могли бы помочь фирмам и домохозяйствам в странах, которых больше всего затронет остановка импорта энергосырья из РФ. Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
https://1prime.ru/20250624/fitso-858854200.html
словакия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, запад, роберт фицо, ес
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России
Словацкие компании раскритиковали идею ЕС остановить импорт энергосырья из РФ
БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
“Ассоциация союзов и объединений работодателей выступила с резким предупреждением в связи с предложением Европейской комиссии, которое касается полной остановки импорта российского энергетического сырья с начала 2028 года. По данным ассоциации, которая представляет значительную часть словацкой промышленности, такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю”, - сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление ассоциации.
В информации отмечается, что ассоциация считает предложение Европейской комиссии “недальновидным, политическим и, главным образом, опасным”.
“Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Причина заключается, прежде всего, в логистических и инфраструктурных ограничениях. Для стабильного снабжения российские энергетические источники были до сих пор важной частью энергобаланса”, - отмечает издание.
В ассоциации уверены, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин. Словацкие компании предлагают в этой связи создать аналитическую группу и приступить к обсуждению механизмов справедливой компенсации, которые могли бы помочь фирмам и домохозяйствам в странах, которых больше всего затронет остановка импорта энергосырья из РФ.
Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо