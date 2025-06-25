https://1prime.ru/20250625/slovakiya-858892105.html

В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России

В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России

Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:18+0300

2025-06-25T14:18+0300

2025-06-25T14:18+0300

энергетика

словакия

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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. “Ассоциация союзов и объединений работодателей выступила с резким предупреждением в связи с предложением Европейской комиссии, которое касается полной остановки импорта российского энергетического сырья с начала 2028 года. По данным ассоциации, которая представляет значительную часть словацкой промышленности, такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю”, - сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление ассоциации. В информации отмечается, что ассоциация считает предложение Европейской комиссии “недальновидным, политическим и, главным образом, опасным”. “Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Причина заключается, прежде всего, в логистических и инфраструктурных ограничениях. Для стабильного снабжения российские энергетические источники были до сих пор важной частью энергобаланса”, - отмечает издание. В ассоциации уверены, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин. Словацкие компании предлагают в этой связи создать аналитическую группу и приступить к обсуждению механизмов справедливой компенсации, которые могли бы помочь фирмам и домохозяйствам в странах, которых больше всего затронет остановка импорта энергосырья из РФ. Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.

https://1prime.ru/20250624/fitso-858854200.html

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словакия, запад, роберт фицо, ес