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В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России
Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:18+0300
2025-06-25T14:18+0300
энергетика
словакия
запад
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. “Ассоциация союзов и объединений работодателей выступила с резким предупреждением в связи с предложением Европейской комиссии, которое касается полной остановки импорта российского энергетического сырья с начала 2028 года. По данным ассоциации, которая представляет значительную часть словацкой промышленности, такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю”, - сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление ассоциации. В информации отмечается, что ассоциация считает предложение Европейской комиссии “недальновидным, политическим и, главным образом, опасным”. “Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Причина заключается, прежде всего, в логистических и инфраструктурных ограничениях. Для стабильного снабжения российские энергетические источники были до сих пор важной частью энергобаланса”, - отмечает издание. В ассоциации уверены, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин. Словацкие компании предлагают в этой связи создать аналитическую группу и приступить к обсуждению механизмов справедливой компенсации, которые могли бы помочь фирмам и домохозяйствам в странах, которых больше всего затронет остановка импорта энергосырья из РФ. Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
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словакия
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словакия, запад, роберт фицо, ес
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС
14:18 25.06.2025
 
В Словакии раскритиковали идею ЕС запретить импорт энергосырья из России

Словацкие компании раскритиковали идею ЕС остановить импорт энергосырья из РФ

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
“Ассоциация союзов и объединений работодателей выступила с резким предупреждением в связи с предложением Европейской комиссии, которое касается полной остановки импорта российского энергетического сырья с начала 2028 года. По данным ассоциации, которая представляет значительную часть словацкой промышленности, такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю”, - сообщило словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление ассоциации.
В информации отмечается, что ассоциация считает предложение Европейской комиссии “недальновидным, политическим и, главным образом, опасным”.
“Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Причина заключается, прежде всего, в логистических и инфраструктурных ограничениях. Для стабильного снабжения российские энергетические источники были до сих пор важной частью энергобаланса”, - отмечает издание.
В ассоциации уверены, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин. Словацкие компании предлагают в этой связи создать аналитическую группу и приступить к обсуждению механизмов справедливой компенсации, которые могли бы помочь фирмам и домохозяйствам в странах, которых больше всего затронет остановка импорта энергосырья из РФ.
Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 15:44
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯЗАПАДРоберт ФицоЕС
 
 
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