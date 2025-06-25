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Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС
Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС - 25.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС
Правительство Словакии рекомендует министрам поддерживать вступление Украины в Европейский союз на основе полного соблюдения всех требований, следует из... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:30+0300
2025-06-25T15:31+0300
политика
украина
словакия
молдавия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Словакии рекомендует министрам поддерживать вступление Украины в Европейский союз на основе полного соблюдения всех требований, следует из одобренного кабмином документа. “Правительство Словакии рекомендует членам кабинета министров Словакии поддерживать вступление Украины в Европейский союз на основе полного соблюдения всех acquis communautaire (правил, которые обязательны для всех стран ЕС - ред.)”, - говорится в одобренном правительством в среду документе. На заседании правительство Словакии рассмотрело анализ последствий и возможностей расширения Европейского союза для республики с особым акцентом на интеграцию Украины. В пояснительной записке на сайте словацкого правительства отмечается, что возможное вступление Украины в Европейский союз открывает для республики новые возможности в области международной торговли, регионального развития и рабочей силы. Особое внимание в ходе анализа, как отмечается в документе, уделялось сельскому хозяйству, которое будет самой чувствительной сферой, поскольку Украина является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала, не препятствовать этому. Премьер-министр республики Роберт Фицо при этом говорил, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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украина, словакия, молдавия, роберт фицо, ес
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, МОЛДАВИЯ, Роберт Фицо, ЕС
15:30 25.06.2025 (обновлено: 15:31 25.06.2025)
 
Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС

Правительство Словакии рекомендовало поддерживать вступление Украины в Евросоюз

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство Словакии рекомендует министрам поддерживать вступление Украины в Европейский союз на основе полного соблюдения всех требований, следует из одобренного кабмином документа.
“Правительство Словакии рекомендует членам кабинета министров Словакии поддерживать вступление Украины в Европейский союз на основе полного соблюдения всех acquis communautaire (правил, которые обязательны для всех стран ЕС - ред.)”, - говорится в одобренном правительством в среду документе.
На заседании правительство Словакии рассмотрело анализ последствий и возможностей расширения Европейского союза для республики с особым акцентом на интеграцию Украины.
В пояснительной записке на сайте словацкого правительства отмечается, что возможное вступление Украины в Европейский союз открывает для республики новые возможности в области международной торговли, регионального развития и рабочей силы. Особое внимание в ходе анализа, как отмечается в документе, уделялось сельскому хозяйству, которое будет самой чувствительной сферой, поскольку Украина является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.
Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала, не препятствовать этому. Премьер-министр республики Роберт Фицо при этом говорил, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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ПолитикаУКРАИНАСЛОВАКИЯМОЛДАВИЯРоберт ФицоЕС
 
 
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