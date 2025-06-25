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СМИ: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит
СМИ: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит - 25.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит
Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:01+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников. Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". "Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях", - говорится в материале издания. По словам собеседника газеты, "саммит зависит от того, какое решение примет Трамп". "Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу", - заявил источник. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
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Политика, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Financial Times
СМИ: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит
FT: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит альянса
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".
"Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях", - говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, "саммит зависит от того, какое решение примет Трамп".
"Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу", - заявил источник.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
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